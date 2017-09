Hausach "Mein Ziel in acht Jahren: 6000 Einwohner"

Hausach. Frank Lehmann lebt zwar schon seit einigen Jahren nicht mehr in Hausach, sondern in Berlin, doch er hat den Kontakt zu seiner Heimat, der Stadt in der seine Familie lebt, gehalten. Auch für die Kommunalpolitik der Stadt unter der Burg interessierte er sich immer.

Wie wollen Sie, im Falle einer Wahl, Hausach als Industriestandort sichern?

Gewerbe, Industrie und Wohnbau brauchen weitere Flächen. Da gilt es auf zehn bis 15 Jahre vorauszuplanen. Fest steht: Das Hasenfeld fällt wegen Hochwasserschutz aus. Hier bleibt das grüne Tal. Erweiterungsflächen für Industrie, Gewerbe, Handwerk sind im Osten Interkom bis ganz zum Waldrand, im Westen Kaiserwald, Dorfbauernwiese, dazu Nachverdichtungen in bestehenden Industrieflächen und um den Bahnhof. Planungssicherheit ist für alle wichtig, für Industrie wie Wohnbevölkerung. Nur in Treffen mit den Anliegern, im offenen Austausch sind Kompromisse und Alternativen zu entwickeln. Diese Treffen werde ich als Bürgermeister aktiv begleiten.