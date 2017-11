Hausach Mädchen im Mint-Bereich

Auf der einen Seite sind Schülerinnen (Mentees), die sich für einen, manchmal schon bestimmten, Mint-Bereich interessieren und auf der anderen Seite Mentorinnen, die im Mint-Bereich arbeiten oder studieren und Eindrücke weitergeben möchten. "Cyber-Mentor" stellt den Kontakt zwischen zueinander passenden Mentees und Mentorinnen her. Die beiden sollen die gleichen Mint-Interessen teilen. Es handelt sich um eine Eins-zu-Eins-Betreuung, das heißt eine Mentorin kümmert sich um nur eine Schülerin. Die Mentorinnen sind registriert.

Die Schülerinnen sollten ein Jahr lang jeweils eine halbe Stunde Zeit pro Woche für das Projekt aufbringen. Die Zeit kann örtlich und zeitlich flexibel neben dem Schulalltag eingeteilt werden.

In der ersten Phase des Mentoring lernen sich die beiden Teilnehmer kennen, Interessen werden ausgtauscht und eine Gruppe (community) mit einem anderen Teilnehmerpaar wird gegründet. In der zweiten Phase beginnt die Schülerin aufgrund einer eigenen Idee ein Projekt, bei dessen Umsetzung die Mentorin hilft. In Phase drei wird das Projekt in der Community besprochen. Phase vier beinhaltet einen Rückblick und eine Beurteilung des Projekts.

Schlager hatte Informations-Flyer und Anmeldeformulare ausgelegt und der Ansturm darauf lässt auf den Erfolg der Veranstaltung schließen.

Mädchen und Frauen aus ganz Deutschland nehmen an dem Projekt teil. Jährlich profitieren ungefähr 800 Mädchen davon. Es handelt sich um eine geschützte Internetplattform nur für Schülerinnen, die eine Bestätigung von der Schule brauchen. Jeweils Mitte Dezember, März, Juni und September starten neue Runden des Cyber-Mentor-Programms. Weitere Informationen zu dem Projekt gibt es im Internet unter www.cybernet.de.