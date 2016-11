Hausach Lyrik trifft Musik

Sprache ist ein Lautvermächtnis. Musik seine Fähre aus Geschichten und Rhythmen. Die dialogische Vertonung des gleichnamigen Zyklus von Oliver, in dem er sich mit dem Spanischen Bürgerkrieg auseinandersetzt (1936 bis 1939) ist in diesem Jahr erschienen. Eine Performance, die das hörbar macht, was war, was ist. Kunst wider das Vergessen. Eine Vision wider den Krieg.

Andreas Krennerich ist Mitinitiator des Stuttgarter Saxofonfestivals sowie von nu Art, einer Plattform für improvisierte Kunst. Er teilt mit dem Hamburger Schlagzeuger Vierkötter die Leidenschaft für genreüberschreitende Projekte. So ist es nicht verwunderlich, dass es bereits die zweite Zusammenarbeit der drei Künstler ist. 2005 erschien "Wohin bleiben wir".