Hausach Lob für "lebendige Struktur"

Gresens betonte, dass das Gewinner-Konzept nicht das endgültige sei. "Wir befinden uns in der Vorentwurfsphase. So wie das Modell hier steht, wird es nicht gebaut", stelle er klar. "Aber es bietet das stabilste Gerüst, mit dem es sich am besten weiter arbeiten lässt."

Mit der Ausführung werde einer der Preisträger vom Gemeinderat beauftragt, das heißt, dass das nicht unbedingt Schätzler Architekten sein wird. "Aber natürlich möchten wir das übernehmen", sagten Tanja Scharf und Walter Schätzler vom Büro Schätzler. Acht bis zehn Wochen hätten sie für das Erarbeiten ihres Entwurfs gebraucht – eine Arbeit, die sie vor besondere Herausforderungen stellte. "Vor allem wegen der Komplexität mit den Bestandsbauten und des städtebaulichen Zusammenhangs" sagte Scharf. Es sei eben nicht alltäglich, zwei Schulen zusammenzufassen, auch wenn ihr Büro regelmäßig an solchen Wettbewerben teilnehme. "Wir suchen online gezielt nach Teilnahmemöglichkeiten", so Schätzler.

Unabhängig davon, wer die weiteren Planungen übernimmt: "Wir sind zeitlich heftigst gefordert, Eile ist geboten", betonte Hausachs Bürgermeister Manfred Wöhrle. "Die Schule wartet dringend, einige Klassen werde momentan ja in Containern unterrichtet." Auch wenn sich das Robert-Gerwig-Gymnasium und die Kaufmännischen Schulen bereit erklärt hätten, notfalls Schüler bei sich unterzubringen, hofft Wöhrle, dass der Gemeinderat noch in diesem Jahr über den weiter Ausführenden entscheidet. "Wir müssen möglichst schnell in die Gänge kommen", fasste er zusammen.

Weitere Informationen: Die Entwürfe werden heute von 14 bis 17 Uhr und morgen von 11 bis 17 Uhr im katholischen Pfarrheim öffentlich ausgestellt.