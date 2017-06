Hausach Laufen für Lotta

Fischerbach. Lotta ist die Patentochter der Schulsekretärin Andrea Merk und so war sie es, die den Schülern erklärte, was es mit der Krankheit Krebs auf sich hat. Lotta selbst und ihre Eltern konnten nicht anwesend sein, "weil sie so geschwächt ist und nicht krank werden darf", wie Merk den Kindern erläuterte. Und natürlich würden die Eltern ihrer Tochter nicht von der Seite weichen wollen.

Mit dem Buch "Prinzessin Luzie und die Chemo-Ritter", aus dem Merk vorlas, brachte sie den Kindern behutsam näher, was bei Krebs im Körper passiert und dass die Krankheit mit "Chemo-Rittern" bekämpft werden kann. Auch dass die Nebenwirkungen der Therapie – Müdigkeit, Haarausfall und Immunschwäche – wurden nicht verschwiegen. Am Ende jedoch besiegte Luzie den Krebs und wurde wieder gesund.

Bis dahin ist es für Lotta noch ein weiter Weg. Vor vier Monaten wurde bei ihr ein Tumor in der Leber gefunden und die Diagnose Krebs gestellt. Das Mädchen leidet damit an einer für Kinder seltenen Krebsform. Dass ihre Patentochter bereits vier Monate im Krankenhaus verbracht hat und ihr eine Niere entfernt werden musste, erzählte Merk den Schülern nach dem Vorlesen. Einige von ihnen wussten bereits, dass Krebs eine schlimme Krankheit ist und dass man daran sterben kann, hatten aber trotzdem eine Menge Fragen. So wollten sie wissen, ob Lotta denn auch ihre Haare verloren habe, was Merk verneinte. "Noch nicht. Aber sie muss noch fünf Chemo-Therapien machen", erklärte ihre Patentante.