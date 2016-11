Hausach "Landfrauen können etwas bewegen"

Martin Schreiner, Dezernent für den ländlichen Raum im Landratsamt, betonte: "Die Schönheit der Ortenau muss ich Ihnen nicht vorstellen." Dass allerdings nur noch drei Prozent der Beschäftigten in der Landwirtschaft arbeiteten und von den 4000 landwirtschaftlichen Betrieben in der Ortenau gut drei viertel im Nebenerwerb betrieben würden, sei sehr bedenklich. Über die Diversifizierung würden Anreize zur Bewirtschaftung geschaffen, die Fachberatung gewinne zunehmend an Bedeutung. "Wir erleben einen Wandel, weil selbst in den Dörfern die Verbindung zur Natur verloren geht. Es ist eine verkehrte Welt – oder sagen wir: Eine Welt voller Individualisten", so Schreiner. Die Landfrauen ermunterte er: "Nutzen sie die Kraft ihrer 250 Ortsverbände, um ihre Anliegen deutlich zu machen."

Auch Dorothea Störr-Ritter, Landrätin des Kreises Breisgau-Hochschwarzwald, ermutigte die Frauen, ihre Stimme zu erheben: "Landfrauen sind wichtig. Sie sind die tragende Säule des ländlichen Raums, sind im sozialen, karitativen, kirchlichen sowie kulturellen Bereich aktiv und halten letzten Endes ihren Männern den Rücken frei." Deshalb sei es besonders schade, dass sich das Geleistete nicht in den Entscheidungsgremien abbilde. Landesweit seien lediglich 23 Prozent der Gemeinderäte weiblich.

"Sie sind in der Lage, realistisch zu beurteilen, was das Leben ausmacht und was wichtig ist", betonte Störr-Ritter. Das Ehrenamt sei eine Frage des Mutes und des Vertrauens, wie die Landrätin anhand ihres eigenen Werdeganges schilderte.

Unter der Moderation von Verbands-Vizepräsidentin Kerstin Mock erzählten einige der Landfrauen über ihre eigenen mutigen Schritte. Vom Kinderspielplatz über das Feuerwehrgerätehaus bis hin zur Selbstvermarkter-Plattform im Internet reichte das geschilderte Engagement. Der Tenor lautete bei allen Berichten: "Wir als Landfrauen können etwas bewegen und werden gehört."