Hausach Land, das zum Wohlfühlen einlädt

Hausach/Baugnies. Während der zehn Monate, die ich nun in Belgien lebe, kam immer wieder die Frage auf, was eigentlich belgisch sei? Auf der einen Seite stehen Fakten: Die Fläche des Königreichs Belgien beträgt 30 528 Quadratkilometer, das ist weniger als Baden-Württemberg. Obwohl Flandern kleiner ist als die Wallonie, leben dort mehr Menschen. Das Land ist offiziell dreisprachig. Von Brüssel aus kann man in zwei Stunden Autofahrt sowohl am Meer als auch in den Ardennen sein. Die belgische Nordseeküste ist nur 67 Kilometer lang, der höchste Punkt Belgiens liegt auf 694 Metern über dem Meeresspiegel. Der momentane König heißt Albert II. Das politische Zentrum Europas liegt in Brüssel.

Alles geht über Brüssel

Neben all diesen Tatsachen gibt es die andere Seite: Gesinnungen, Gefühle, Gesellschaft. Hier eine Schilderung meines Eindrucks dieses Belgiens. Reist man als Europäer durch Belgien, fühlt man sich im südlichen Teil, als sei man in Frankreich und im nördlichen Teil, als hätte man bereits die Grenze zu den Niederlanden überschritten. Dieser Gedanke kommt nicht bloß anhand des Offensichtlichen, nämlich der Sprache, auf, sondern schließt auch aus anderen Beobachtungen. Findet man beispielsweise in Frankreich sowie in der Wallonie Supermärkte wie Intermarché und Carrefour, so kauft man in den Niederlanden und in Flandern bei Albert Heijn ein.