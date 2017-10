Hausach "Kostbare Lebensmomente geteilt"

Der amtierende Bürgermeister Manfred Wöhrle richtete im Namen der politischen Gemeinden der Seelsorgeeinheit dankende Worte an den Pfarrer. "Mit dir geht ein Pfarrer von Bord des Kirchenschiffs, der engagiert und volksnah war", betonte Wöhrle. Aufgeschlossen der Ökumene gegenüber habe er in Predigten deutliche Worte in Richtung Gesellschaft und politisch Verantwortlicher gesprochen. Die Liste der Verdienste sei lang und dafür spreche er auch im Namen der Bürgermeister Siegfried Scheffold (Hornberg), Siegfried Eckert (Gutach), Bernhard Dold (Ortsvorsteher Niederwasser) sowie der Gemeinderäte einen herzlichen Dank für das gute Miteinander aus. Insbesondere in der Kindergartenarbeit sei viel erreicht worden, betonte Wöhrle.

"Im Gemeinderat wurde einstimmig beschlossen, dir den Ehrenteller der Stadt zu verleihen", würdigte der Bürgermeister das Engagement des weltoffenen Geistlichen.

"Wir haben viele kostbare Lebensmomente geteilt", erinnerte die evangelische Pfarrerin Imke Diepen an unter anderem ökumenische Bibelwochen.

Nach dem gemeinsam gesungenen Lied "Möge die Straße und zusammen führen", überreichte der Hornberger evangelische Pfarrer Thomas Krenz Fan-Insignien des Freiburger SC. Er erinnere sich gut an ein Sandbühlfest in Niederwasser, bei der Koppelstätter einen SC-Schal bei der Predigt getragen habe. Auch die ehemaligen Mitarbeiter reihten sich ein in den langen Dankesparcours. Er habe nie den Chef raushängen lassen und das Menschliche sei im Mittelpunkt gestanden unterstrich Rednerin Katharina Gerth in ihrer Dankesrede. Den Abschluss bildete die Vereinsgemeinschaft der Seelsorgeeinheit, die sich für das "stets offene Ohr" bedankten.

Den großen Festtag beschloss ein Konzert in der Kirche, den Koppelstätters ►"Zöglinge" Roland Uhl, Münsterkantor der Reichenau, der Mainzer Domkantor Michael Kaltenbach und Musikstudent Niklas Schmider auf Wunsch des scheidenden Priesters gaben.