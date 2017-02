Hausach Konstantin Wecker beim Leselenz

Hausach. Den Organisatoren des Leselenzes ist ein besonderer Coup gelungen: Konstantin Wecker, einer der größten deutschen Liedermacher, nimmt an dem Literaturfestival teil. Er tritt am Montag. 10. Juli, um 20 Uhr in der Hausacher Stadthalle auf.

Bei dieser Gelegenheit präsentiert er sein Programm "Solo". Die Gäste erleben laut einer Ankündigung einen Abend, der geprägt sein wird von Wut und Zärtlichkeit, Mystik und Widerstand – und immer auch von der Suche nach dem Wunderbaren.

Neben Stücken wie "Der alte Kaiser" und "Genug ist nicht genug", die einen Stammplatz in der deutschen Liedermacherszene haben, präsentiert der bekennende Pazifist allein am Flügel auch neue Songs wie "An meine Kinder" und "Heiliger Tanz", die auf seiner CD "Ohne Warum" zu hören sind. Karten gibt es seit gestern beim Kultur- und Tourismusbüro Hausach sowie im Internet unter www.reservix.de. Sie kosten 20 Euro, die Plätze sind laut dem Kulturbüro nummeriert.