Hausach "Konsequente Fortführung des Angebots"

Auch ihre Fraktionskollegin Brigitte Salzmann bewertete die Ganztagsschule positiv. "Das ist die logische und konsequente Fortführung des Kindergartenangebots. Das stärkt unseren Schulstandort." Sie wollte aber noch von Giesler wissen,ob die Schule dafür genügend Lehrer habe. "Ich gehe vom heutigen Tag davon aus, ja", antwortete diese.

"Sind die erforderlichen Räume denn schon im Neubau eingeplant?", wollte Frank Schmider (CDU) wissen. Kämmerer Werner Gisler bestätigte das. 244 Quadratmeter seien für den Bereich Ganztagsschule vorgesehen. Schmider machte sich Sorgen, ob der Platz ausreichen würde. "Nicht, dass wir in fünf Jahren wegen großer Nachfrage wieder mit Containern anfangen müssen", sagte er. "Natürlich können wir Zahlen nur prognostizieren. Für unsere Prognosen passt’s. Wie der tatsächliche Andrang dann ist, können wir nicht sagen", so Gisler.

"Ich würde das nicht für optimal halten, jetzt alle Möglichkeiten mit einzuplanen. Jetzt nochmals in die Planung einzugreifen, halte ich nicht für sinnvoll", meinte Bürgermeister Manfred Wöhrle.

"Warum nur drei, nicht fünf Tage?", lautete die Frage von Karin Rosemann (Grüne). "Wir orientieren uns am Bedarf der Eltern und da war die Rückmeldung, dass drei Tage reichen", so Giesler.

Ob die Möglichkeit bestehe, dass auch höhere Klassen in den Ganztagsbetrieb einsteigen, fragte Frank Breig (CDU). "Als Schule muss man sagen, dass wir in Entwicklungsprozessen sind, in denen langsames Wachstum gut tut", betonte die Schulleiterin.

Der Rat stimmte dem Antrag schließlich geschlossen zu.

Ganztagsschulen bieten auf Grundlage eines pädagogischen rhythmisierten Konzepts Betreuung an drei oder vier Wochentagen. Es gibt im Land unterschiedliche Formen der Ganztagsschule:

Ganztagsschulen in verbindlicher Form oder Ganztagsschulen in Wahlform. Ganztagsschulen in verbindlicher Form bieten einen rhythmisierten Ganztagsbetrieb an drei oder vier Tagen mit täglich sieben oder acht Zeitstunden für die gesamte Schule an. In der verbindlichen Form nehmen alle Schüler der Schule am Ganztagsbetrieb teil.