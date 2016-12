Hausach "Können den Bestand nur noch eindämmen"

Hausach. Die Referenten Andreas Kaufmann als Rechtsexperte des Landratsamts Ortenau und Gottfried May-Stürmer vom BUND erläuterten die rechtlichen Vorgaben für Randstreifen von Fließgewässern erster und zweiter Ordnung. Demnach trat am 1. Januar das neue Wassergesetz (WG) in Kraft, das den Einsatz und die Lagerung von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln in einem engeren Bereich von fünf Metern untersagt. Diese Regelung gilt an Gewässern von wasserwirtschaftlicher Bedeutung; das sind in den meisten Fällen die Gewässer erster und zweiter Ordnung.

Gartenbautechniker Thomas Lenhard vom Regierungspräsidium (RP) Freiburg zählte verschiedene Neophyten, also aus anderen Ländern eingeschleppte Arten, auf. Dazu gehören unter anderen die Ambrosie, der Riesenbärenklau und das Indische Springkraut.

Als "der Praktiker" angekündigt nannte Bernd Walser vom RP, Landesbetrieb Gewässer, Strategien zur Bekämpfung des Staudenknöterichs. Dabei betonte Walser allerdings zu Anfang: "Das Wort ›bekämpfen‹ nehme ich nicht in den Mund. Den Bestand des Knöterichs können wir nur noch eindämmen." Wurde er 1847 noch zur "Pflanze des Jahres" gekürt, ist der Knöterich heute eine Plage. In Großbritannien wütet sie besonders schlimm. Dort wurden die Kosten der Bekämpfung vor den Olympischen Spielen 2012 in London auf 70 Millionen Pfund geschätzt.