Hausach Klanglandschaften aus Musik und Text

Hausach. "Schreiben ist wie eine Umarmung mit Worten. Mit Musik kann man dieses Gefühl verstärken", sagte Sigrid Bischler zur Begrüßung in der Buchhandlung Streit. Zusammen mit der Stadt Hausach hatte sie den Lyriker José F.A. Oliver sowie die Musiker Andreas Krennerich und Gerd Vierkötter zur Präsentation der gemeinsamen CD "Herkunftsstimmen" eingeladen.

Zur Einführung erzählte Oliver von der vorabendlichen Premiere an der Germersheimer Musikschule, in deren Rahmen einige seiner Gedichte durch Studenten in zwölf Sprachen übersetzt und mit kurzen Filmen szenisch dargestellt worden waren. "Das war eine mutige Deutschlehrerin, die versucht hat, ihre Schüler auf neuen Wegen an moderne Lyrik heranzuführen", befand Oliver.

Mit einem Zeitungsartikel über "Spanien und seine vergessenen Toten" führte er dann ins eigentliche Thema des Abends ein: Der Spanische Bürgerkrieg und die anschließende Franco-Diktatur mit ihren weitreichenden Schrecken. Offiziell werde in Spanien zu den Verbrechen an den Menschen geschwiegen. Doch Völkerrechts- und Kriegsverbrechen würden, so Oliver, nicht verjähren.