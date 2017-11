Hausach Kinder zeigen künstlerisches Geschick

Die Räumlichkeiten wurden von der Stadt Hausach gestellt. Das Material kam von den verschiedenen Arbeitskreisen, so dass die Kinder nur einen kleinen Unkostenbeitrag dazu leisten mussten.

Viele verschiedene Motive

Melanie Hauser und Nicole Oeser hatten die von den Kindern umgesetzten Motive ausgesucht und ausgearbeitet.

Mit Idealismus, Freude und Spass wurde in den verschiedenen Arbeitskreisen gemalt, gebastelt und ausgeschnitten. Kleine Kunstwerke entstanden.

Das Angebot ging vom Basteln einer Tischlampe aus massivem Holz, dem Bemalen von Elchen, Pinguinen und Schneemännern, so dass sie zu "Holzlattentieren" umgestaltet wurden bis zum Basteln einer Zaubertüte. Auch ein Sternenhimmel wurde bemalt. Nagelspannbilder wurden gefertigt und farbenfrohe Eulen auf Leinwand gemalt.

Leckere "Weihnachtsbrödle" wurden in der Schulküche gebacken und natürlich war Naschen erlaubt.

Ein erfreulicher Arbeitskreis und Anziehungspunkt zugleich war das Reiten auf den Pferden der Familie Gihr auf dem Schulhof der Gemeinschaftsschule. Das war für viele Kinder ein Höhepunkt. Natürlich machten die Aktionen auch Hunger.

Dafür war bestens vorgesorgt. In der Aula der Grund- und Hauptschule konnten sich Kinder, Jugendliche und auch Eltern bei Kaffee und Kuchen stärken. So kam mit dieser Aktion viel Freude auf, in der Gewissheit, anderen zu helfen.

Die Gruppe "Junges Hausach" würde sich ebenso freuen, wenn sich für ihre Aktionen neue Mitglieder melden würden und sie bei ihrer Arbeit unterstützen.

Die Teilnehmer des Hausacher Kinder- und Jugendtags zahlen neben den Materialkosten auch eine kleine Spende für die "Bärenkindaktion". Weitere Informationen über die vier Kinder der Bärenkind-Familie Roth-Armbruster und ihre Krankheiten sind im Internet unter www.forum.hausach oder www. hausach.de zu finden.