Hausach Kellerbrand in Altstadt geht glimpflich aus

Haslach (red/eg). Gegen 21.16 am Samstagabend wurde die Haslacher Feuerwehr zu einem Kellerbrand in die Hauptstraße in der Haslacher Altstadt gerufen. Am Einsatzort angekommen, stellen die Wehrleute schnell fest, dass es sich um den Brand eines Wäschetrockners im Keller eines Wohn- und Geschäftshauses handelte. Durch das Feuer entstand nach Angaben der Feuerwehr eine starke Rauchentwicklung. Ein Trupp unter Atemschutz begab sich in den Keller und löschte das Feuer. Anschließend wurden starke Ventilatoren eingesetzt, um das Gebäude zu belüften und den Rauch zu verdrängen. Im Einsatz waren laut Feuerwehr vier Fahrzeuge und 26 Einsatzkräfte, die Einsatzleitung hatte Bruno Neumaier.