Hausach Keine Sorgen um die Zukunft machen

Keine Zukunftssorgen

Um ihre Zukunft bräuchten die Schüler sich keine Sorge machen, denn selten seien die Voraussetzungen für eine Ausbildung so ausgezeichnet gewesen wie derzeit.

Dabei erinnerte das Stadtoberhaupt an die hervorragenden Firmen, Handwerksbetriebe und an den Handel, die sich um die Auszubildenden bemühten.

Ebenso hob er auf das intakte Vereinsleben ab und im Zusammenhang damit auf das Annehmen eines Ehrenamtes und den Einsatz als zukünftige mündige Staatsbürger. "Und nun wünsche ich euch einen schönen Abend, ihr habt’s verdient", sprach der Bürgermeister unter dem Beifall der Anwesenden aus.

In seinem " Song zur Gitarre" und in "Husacher Muedersproch" berichtete Klassenlehrer Jäckle über den Schulalltag mit seinen Schützlingen. "Jeden Morgen in der Aula – Jammerszenen…" und am Schluss "Macht euer Ding!" nahm er auf humorvolle und hintergründige Art und Weise sowohl die Schüler als auch die Lehrer auf die Schippe. Mit tosendem Beifall quittierten vor allem die Schüler diesen Super-Beitrag ihres Lehrers.

Kein Wunder, dass dann auch alle Lehrkräfte, die in den Klassen unterrichteten, mit einer Blume und einem "merci" beschenkt wurden. Die einzelnen Wortbeiträge wurden musikalisch aufgelockert.

Musikalische Beiträge

Zum Leitwort "Alles hat seine Zeit" nahm sich Fabien Armbruster mit ihrem gekonnten Saxophonspiel "Zeit für Musik".

Für ihre ausgezeichnete Gesangseinlage mit Klavierbegleitung erhielten Marie Block, Leila Blum und Julia Pacwa den verdienten Beifall des Publikums. Ihr Können bei einem klassischen Stück am Flügel unterstrich Dilara Schuler.

Die Moderation hatten Marie Block und Kim Günter übernommen. Eingangs waren alle jungen Damen und Herren tanzend und fröhlich von der Bühne in den Saal gestürmt und tanzend verabschiedeten sie sich am Schluss auch wieder, bevor es dann bei herrlichem Sommerwetter und mit bester Laune ans gemeinsame Feiern ging. Nach der Ausgabe der Zeugnisse durch Schulleiterin Simone Giesler und durch die Klassenlehrer Stefan Zechmeister (9a), Roland Jäckle (9b) und Gabi Nirmaier (10) wurden anschließend die Preise und Belobigungen für besondere Leistungen verliehen.

Weitere Informationen: Preise und Lob: Deutsch – Preis der Stadt Hausach an Sasha Stolberg Klasse 9b mit 1,4 und an Dilara Schuler, Klasse 10 mit 1,5; Mathematik – Preis der Volksbank Mittlerer Schwarzwald- Kompetenz-Center Hausach an Lukas Armbruster, Klasse 9a mit 1,3 sowie an Tobias Armbruster (1,8) und Denis Klamandt (1,8) beide Klasse 10; Englisch – Preis Schule und Förderverein an Nicole Havatov Klasse 9 a (1,4) und Elliot Adams, Klasse 9b (1,4); Dilara Schuler, Klasse 10 (1,6); NuT (Natur und Technik) Preis Schule und Förderverein an Lukas Armbruster 9a (1,0), Adrian Grießbaum 10 (1,0) Preise der Schule und des Fördervereins für besonderes Engagement: Alyssa Voss, Dominik Lehmann und Raphael Uhl, alle Klasse 10; Preise (Zeugnis) Lukas Armbruster 9a, Nicole Havatov 9a, Ann-Christin Hubrich 9b, Sasha Stolberg 9b; Jahrgangsbeste: Lukas Armbruster 9a (1,7), Nadja Schmid 10 (2,0) mit einem Europa-Park-Gutschein Belobigungen : Klasse 9a: Emanuel Maier, Maike Seeholzer, Marie Block, Julia Pacwa, Fabien Armbruster, Julia Dold, Annika Schoch; Klasse 9b: Niklas Schmider, Janik Allgeier, Felix Scherze, Malte Waldenmeyer, Florian Limare; Klasse 10: Nadja Schmid, Adrian Grießbaum, Dilara Schuler, Luise Pfeiffer, Denis Klamandt, Moses Klamandt, Tobias Armbruster, Eni-Lea Klink, Ilirijana Syla, Seline Stadler.

