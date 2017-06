Hausach Kanalnetz ist "unterdimensioniert"

Hausach. Die Entwässerung der Stadt erfolgt komplett im Trennsystem. Das Schmutzwasser wird in Kanälen der Verbandskläranlage zugeführt, das Regenwasser wird in die Vorfluter eingeleitet. Panther stellte dem Gremium die hydraulische Mindestleistungsfähigkeit des Hausacher Kanalnetzes vor. "Berechnungsgrundlage war das Versiegelungskataster der gesplitteten Abwassergebühr und der Flächennutzungsplans. Anhand dieser Zahlen wurde die Genehmigung der Einleiter-Erlaubnisse berechnet", so Panther.

Ausgegangen wurde von einem Modellregen, der alle drei Jahre auftritt und mindestens 45 Minuten andauert. Nach den vorliegenden Zahlen ergebe sich eine Überbelastung im Bereich der Gustav-Adolf-Rist-Straße, der Gerwigstraße und der Hegerfeldstraße. Dort schlug Panther eine zusätzliche Verbindung mit Ablaufkanal in Richtung der Kinzig vor.

Am Hechtsberg seien die Kanäle der Ferdinand-Reiß-Straße unterdimensioniert, ebenso wie im Bereich der Vorlandstraße. Ähnlich sehe es in der Hauptstraße und der Kreuzäckerstraße aus. Hier könnten die Kanäle in Verbindung mit künftigen Straßenbaumaßnahmen aufdimensioniert werden. Im oberen Hauserbach könnte eine direkte Anbindung an den Bach eine Entlastung bringen, im unteren Hauserbach soll in den nächsten vier Wochen eine Entlastung kommen. Eine besondere Situation bestehe im Industriegebiet, in dem die Kanäle den Grundstückseigentümer gehören. Dort gebe es nach den Berechnungen "starke Auslastungen", die Inhaber müssten ihr Kanalnetz selbst auf Vordermann bringen.