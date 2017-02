Hausach "Jetzt ist die Mannschaft wieder komplett"

Dann stand der Hauptteil der Versammlung an: Die Neuwahlen der Kassiererin, der Schriftführerin und der stellvertretenden Vorsitzenden. Die Wahlen wurden geheim durchgeführt. Für das Amt ihrer Stellvertreterin schlug Meyer Ursula Gersdorf vor. Sie solle auf Stephanie Zippel folgen. Mit 16-Ja-Stimmen und einer Enthaltung wurde sie gewählt.

Als Schriftführer und Nachfolger von Ute Mundt hatte Meyer Rolf Stalder vorgesehen, der aufgrund einer Operation nicht anwesend sein könnte. Nach Absprache mit dem Vereinsregister konnte die Wahl aber in dessen Abwesenheit durchgeführt werden. Auch er wurde mit einer Enthaltung ins Amt gewählt.

Meyer schlug als Kassiererin Rebecca Blum vor. Diese hatte die Futterboxen in den Supermärkten sowie die Tierheim-Einsätze der Volleyballmannschaft Haslach (wir berichteten) mitorganisiert. Auch Blum wurde mit einer Enthaltung gewählt. Die beiden Kassenprüfer erklärten, sie würden ihr Amt gern in andere Hände legen. Als die anderen Mitglieder sie baten, ihr Engagement fortzuführen, erklärten sie sich bereit, ein weiteres Jahr Kassenprüfer zu bleiben. "Damit ist die Mannschaft wieder komplett", freute die Vorsitzende sich am Ende.

Wenn viele unterschiedliche Menschen zusammen kommen, kann es schon einmal krachen – obwohl sie eigentlich am gleichen Ziel arbeiten. Auch wenn es beim Tierschutzverein vielleicht keinen lauten Streit gab: Klar war wohl, dass eine Zusammenarbeit nicht mehr möglich ist. Dann ist es notwendig, sich nicht in Schuldzuweisungen zu verlieren, sondern eine Lösung zu finden. Sonst gerät das Ziel – in diesem Fall der Tierschutz und der Bau des Tierheims – in Gefahr. Und man verliert sonst vielleicht auch Mitglieder, sprich helfende Hände, von denen jede benötigt wird. Abgesehen davon macht ein Ehrenamt niemanden Spaß, wenn die Stimmung am Boden ist. Bleibt zu hoffen, dass der neuen Vorstand nun die gwünschte Einheit bilden kann.