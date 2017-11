Hausach "Jeder sucht seinen Bereich und seine Stärke"

Mühlenbach. Während bei den Heidenhöfen auf dem Flachenberg ein großer Gemeinschaftsstall gebaut wurde, investierte Familie Prinzbach im oberen Büchern für den Umbau des ehemaligen Anbinde-Stalls im Bestand. Erst in der letzten Legislaturperiode wurde das sogenannte "Kleine AFP" aufgelegt und richtet sich an Betriebe, die mit einer Investition von bis zu 200 000 Euro einen Beitrag zur Offenhaltung leisten.

Wie notwendig das in Steillagen wie dem Mühlenbacher Bücherntal ist, fiel Regierungspräsidentin Bärbel Schäfer bereits bei der Anfahrt auf. "Für uns ist es wichtig rauszukommen und vor Ort zu sehen, wie Familien mit der Diversität in der Landwirtschaft leben und wie das in solchen Steillagen funktioniert", sagte sie.

Klaus Prinzbach informierte über seinen Vollerwerbsbetrieb mit 23 Hektar Wald, drei Ferienwohnungen, 24 Milchkühen und 19 Hektar Grünland, von denen 15 Hektar mit über 25 Prozent Hangneigung zu bewirtschaften wären. "Mit dem Umbau in einen Freilaufstall haben wir uns auch ›Bioland‹ angeschlossen und sind seit Juni ein Biobetrieb", erklärte Prinzbach. Der entscheidende Vorteil im Umbau liege für Familie Prinzbach in der Arbeitserleichterung, wenn auch die Milchleistung aufgrund der Umbauphase und den damit einhergehenden Unruhen für die Tiere zunächst zurückgegangen sei. Es wäre auch nicht so, dass es jetzt weniger Arbeit als vorher wäre, aber die Arbeit rund ums Melken und Füttern sei einfacher auszuführen.