Hausach Jahrelang kontinuierlich am Erfolg gearbeitet

"Ich bin zuversichtlich, dass die Sportlerehrungen fortgeführt werden", blickte Wöhrle optimistisch in die Zukunft. Was in den Vereinen für die jüngeren und erwachsenen Sportler getan werde, stärke den guten Ruf der Sportstadt Hausach nach außen.

Besonders würdigte der Bürgermeister den ehrenamtlichen Einsatz der Trainer, Betreuer und Eltern sowie der vielen Helfer, die für die Jugendlichen viel Freizeit und auch Geld investieren. "All diesen Personen spreche ich für ihren Einsatz meinen Dank und Anerkennung aus, denn ohne sie ist das alles nicht zu meistern", so Wöhrle.

Einigen mag es vielleicht langweilig vorkommen, dass bei den Ehrungen immer wieder die gleichen Namen auftauchen, meinte der Bürgermeister. Das liege zum einen daran, dass die Messlatte bei der Ehrenordnung hoch angesetzt wurde. Zum anderen aber zeige es, dass über Jahre kontinuierlich am Erfolg gearbeitet wurde und wird.