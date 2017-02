Pünktlich um 8 Uhr hat gestern Morgen der Discounter "Treff 3000" in Hornberg seine Türen geöffnet. Die vielen Kunden wurden vom Team des Markts persönlich mit einer Rose willkommen geheißen. Hornbergs Bürgermeister Siegfried Scheffold überbrachte einen herzlichen Willkommensgruß von Seiten der Stadt dem Team. "Wir sind froh, dass Hornberg nach dem Wegzug des ›Norma‹ nach Gutach im Jahr 2009 mit dem ›Treff 3000‹ wieder einen Discounter hat", sagte Scheffold. Damit sei auch der Innenstadtbereich nach dem Neubau des Edekas auf der Markgrafenwiese wieder mit einem Lebensmittelmarkt ausgestattet. Damit sich die aus Gengenbach stammende Marktleiterin Bärbel Nickles (auf dem Bild zusammen mit Bezirksleiter Sebastian Ruhlich) und das ganze Verkaufsteam in Hornberg zuhause fühlen, überreichte Scheffold ihnen je eine Freikarte für das "Hornberger Schießen". Im Discounter sind derzeit acht Mitarbeiter beschäftigt. Der Markt bietet nach Angaben von Sebastian Ruhlich auf 660 Quadratmetern rund 3000 Artikel an, darunter sind auch regionale Produkte wie Obst und Gemüse im Sortiment. Er ist ein Tochterunternehmen der Edeka Südwest. Geöffnet ist von Montag bis Samstag durchgehend in der Zeit von 8 bis 20 Uhr. Fotos: Gräff