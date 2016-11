Hausach Inklusion: das Gegenteil der Gleichförmigkeit

Hausach. Die Inklusion an Schulen ist kein akademisches Thema, wie recht schnell deutlich wurde. Neu ist das Thema auch nicht, in den SBBZ wird das Prinzip der Aktivität und Teilhabe seit mehr als 40 Jahren gelebt, auch wenn sie bis im vergangenen Jahr Sonderschulen hießen. Die Aula der Kaufmännischen Schule war voll besetzt, gut die Hälfte der Gäste waren Schüler der elften und zwölften Klassen. Außerdem waren Lehrer, Sonderpädagogen, Schulbegleiter und Eltern gekommen, um sich zu informieren und zu diskutieren. Anhand der Frage: "Was können wir als Schüler tun, um die Inklusion zu fördern?", führte Birte Wannig in den Abend ein.

"Die Frage trifft den Kern. Denn es geht immer darum: Was können wir selber tun?", betonte die Vertreterin des Regierungspräsidiums. "Inklusion heißt: jeden Menschen so zu akzeptieren wie er ist und ihn mit einzubeziehen", brachte sie es auf einen kurzen Nenner. "Wir müssen respektieren, dass Menschen mit Handicap anders sind und trotzdem das Recht haben, so angenommen zu werden, wie sie sind. Die Inklusion dient als Orientierungsbegriff und Ziel, sie ist eine zutiefst humane und gesamtgesellschaftliche Aktion. Es gilt die Vielfalt des menschlichen Seins zu akzeptieren und Bedingungen zu schaffen, um damit zu leben."

Im Bereich der inklusiven Bildung gehe es in erster Linie um die Wertschätzung der Diversität, es gelte den passenden Rahmen und die passenden Strukturen innerhalb der Schullandschaft zu schaffen. Die Änderung des Schulgesetzes im vergangenen Jahr sei ein entscheidender Schritt auf dem Weg zur Inklusion gewesen. Jetzt hätten die Eltern das Wahlrecht, ob ihr Kind mit sonderpädagogischem Bildungsanspruch eine Regelschule besuchen soll, oder ob es in einem SBBZ mit entsprechendem Förderschwerpunkt unterrichtet wird.