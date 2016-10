Hausach In jedem Dorf eine "Friterie"

Die Bahnhöfe in Brüssel sind die einzigen, an denen die Anzeigen zweisprachig geschaltet sind, ansonsten ist es ratsam, sich bei Reisen quer durchs Land sowohl den französischen als auch den niederländischen Namen der Stadt, in die man fährt, zu merken, da man sonst eventuell die Haltestelle verpasst. Denn während man sich bei der Stadt Gent noch erschließen kann, dass das französische Äquivalent Gand sein könnte, ist es beispielsweise schwerer, von Doornik auf Tournai zu kommen.

Wählt man jedoch nicht die Bahn als Fortbewegungsmittel, sondern ist mit dem Auto unterwegs, fallen einem sofort zwei Dinge auf: Zum einen sind die Straßen in einem solch schlechten Zustand, dass man das Gefühl hat, Rückenschäden von den unzähligen Schlaglöchern und unebenen Fahrbahnen zu bekommen. Zum anderen fragt man sich, wieso man nachts überhaupt das Licht beim Fahren anschalten sollte, da so gut wie alle Straßen – und ja, auch die Autobahnen – von Straßenlaternen bestrahlt werden. Das Tempolimit auf Autobahnen beträgt 120 Kilometer pro Stunde, innerorts weisen digitale Geschwindigkeitsanzeigen an vielen Stellen auf zu schnelles Fahren hin.

Auf dem Land gewöhnt das Auge sich schnell an die sich stark ähnelnden Häuser aus Backstein. Verputzte und bunt gestrichene Häuser gibt es außerhalb großer Städte eher wenige. Was hingegen in jedem noch so kleinen Dorf zu finden ist, ist eine sogenannte "Friterie", zu Deutsch Pommesbude. Die Belgier sind stolz auf ihre hier erfundenen Pommes, weswegen ich zu Anfang meines Aufenthalts mehrmals gefragt wurde, ob ich denn schon von diesen probiert hätte. Anders als in Deutschland, wo es meistens einfach Ketchup oder Mayonnaise dazu gibt, ist man in Belgien beinahe überfordert, aus dem großen Angebot an Soßen auszuwählen.

20 Soßen für Pommes – das kann überfordern

So kann es schon mal vorkommen, dass bis zu 20 verschiedene angeboten werden, was einem die Wahl erheblich erschwert.

Ist man von den Pommes noch nicht satt, kann man sich der nächsten belgischen Spezialität widmen: Waffeln. Hierbei unterscheidet man zwischen Lütticher Waffeln – ovale Form, mit Hagelzucker im Teig, der beim Ausbacken karamellisiert – und Brüsseler Waffeln aus luftigem Teig und in rechteckiger Form. Gut schmecken beide, jedoch finde ich persönlich die Lütticher Variante besser. Ein weiterer kulinarischer Aspekt, der mir auffiel, ist die Tatsache, dass zu Kartoffeln und Fleisch oft Apfelmus serviert wird. Was bei uns im Kinzigtal unter "Himmel und Erde" als eher altertümliches Gericht gilt, ist hier also anscheinend noch nicht aus der Mode gekommen.

Vergleicht man das Französisch der Belgier mit jenem der Franzosen, fällt vor allem eines auf: Die Belgier haben eine logischere Art, die Zahlen von 70 bis 100 auszudrücken. Sagt man beispielsweise in Frankreich für 80 "quatre-vingts", zu Deutsch in etwa: vier mal 20, haben die Belgier ein eigenes Wort für diese Zahl: "octante". Gleiches gilt für 70 und 90.

Des Weiteren existieren im belgischen Französisch Ausdrücke und Wörter, die ein Franzose nicht versteht, auch wenn er glaubt, dieselbe Sprache wie sein Gegenüber zu sprechen.

Nach dieser Schilderung einiger belgischer Eigenheiten verabschiede ich mich auf die hier typische Art, welche übrigens mit der Begrüßung identisch ist: Mit einem Küsschen auf die rechte Backe!