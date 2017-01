Hausach Im Land der vergessenen Helden

Sein persönlicher Weg nach Litauen habe 2011 mit dem 70. Geburtstag seiner Mutter und dem Besuch ihres Geburtsorts begonnen, über ein Stipendium des Goetheinstituts habe er dort drei Jahre später einen Arbeitsaufenthalt verbracht. Im vergangenen Jahr sei schließlich das Berliner Literaturinstitut auf ihn zugekommen und habe wegen einer Flüchtlingsreportage angefragt.

"Die Idee war, verschiedene Schriftsteller loszuschicken und Reportagen schreiben zu lassen", erklärte Mohl. Eigentlich hätte er nach Marokko reisen sollen, doch das Land habe ihm nicht zugesagt – er wollte lieber nach Litauen. Und so trägt sein neues Werk "Land der Helden" im Titel ein Stück weit die Litauische Nationalhymne und mit der Erklärung waren die Zuhörer bereits mitten drin, in der Flüchtlingsgeschichte um Redwan Eid. Aus Damaskus geflohen, wollte er – in Athen gestrandet – eigentlich nach Irland, um schließlich nach Litauen zugeteilt zu werden. In der Vielschichtigkeit des Erzählens förderte Nils Mohl geschichtliche Hintergründe und Eigenheiten über das Land sowie seiner Bewohner zutage und zeichnete ein wenig hoffnungsvolles Bild für Geflüchtete in Litauen. Nebenher erzählt Nils Mohl die Geschichte von Basier, der im italienischen Flüchtlingscamp Idomeni alles daran setzt, um Asyl in Litauen zu bekommen – was ihm schließlich auch gelang und zu großer Bekanntheit im Land verhalf. Zwei unterschiedliche Lebenslinien, die sich ein Stück weit in Litauen begegnen und dazwischen die Frage, ob es nicht vielleicht auch ein Segen sein kann zu merken, dass Europa etwas ist, das alle angeht.

Die Lesung endete unverhofft mit einer Nachricht von Redwan Eid vom 25. Dezember 2016: "I am in a camp in Deggendorf near Munich – I won´t come back to Litauen (ich bin in einem Camp in Deggendorf in der Nähe vn München Ich werde nicht nach Litauennzurückkommen)", womit er sich vermutlich viel Ärger eingehandelt haben wird.

Wenn auch nicht geplant, spielten die Musiker passend dazu den Tagno "Oblivion" von Astor Piazolla, der übersetzt "Vergessen" oder "Nichtbeachten" bedeutet.