Hausach Im Kinderheim an Grenzen gestoßen

An meine Grenzen bin ich bisher an einigen Tagen bei der Arbeit im Kinderheim gestoßen. Zu Anfang meines Freiwilligendiensts entstanden unangenehme Situationen hauptsächlich dadurch, dass ich nicht früh genug bemerkte, wenn zwei Kinder einen Streit anfingen und das Schlichten eines ebensolchen überstieg meinen Wortschatz ebenfalls. Oft profitieren die Kinder natürlich von meiner langsameren Auffassungsgabe bezüglich ihres Gesagten oder nutzen die Tatsache aus, dass ich immer noch nicht mit allen Regeln der Gruppe vertraut bin. Vor allem in Momenten, in denen die Stimmung zu kippen scheint und man es als Erwachsener in der Hand hat, dies möglicherweise zu verhindern, benötigt es präziser Ausdrücke und klarer Worte. Kommt es hierzu, bin ich immer froh, einen Kollegen in meiner Nähe zu wissen, da mir hier die meiner Meinung nach notwendige sprachliche Genauigkeit fehlt. Ebenfalls nicht immer einfach ist es für mich während der Zeit, in der die Kinder ihre Hausaufgaben erledigen. Was zu tun ist, verstehe ich eigentlich immer gleich. Doch es dem Kind verständlich zu erklären, beziehungsweise Hilfe zu leisten, ohne die Antwort vorwegzunehmen, ist in einer Fremdsprache überhaupt nicht so einfach.

Mit dem Vorhaben, ein möglichst gutes Gleichgewicht zwischen Respekt und Lockerheit in der Beziehung zu den Kindern zu schaffen, bin ich hier in Belgien angekommen. Nach nun bereits fünf Monaten in meinem Projekt kann ich sagen, dass ich sowohl mit der ernsten, als auch mit der spaßigen Seite meine Probleme hatte und zum Teil auch noch habe. Sich seinen Platz neben den Erziehern, die alle für diesen Beruf ausgebildet und der französischen Sprache mächtig sind, zu schaffen, benötigte Zeit und Erklärungen. Vor allem die Fragen, wieso ich keinen Nachtdienst übernehme, warum ich nicht mit dem Auto fahre, aus welchem Grund ich nicht ans Telefon gehe und weshalb ich keine Medikamente verabreiche, wurden mir von den Kindern unzählige Male gestellt.

Witze und Wortspiele