Hausach "Igschdöpseld" statt "unplugged"

Hausach. Ende des vergangenen Jahrtausends hatte ein britischer Fernsehsender die geniale Marketing-Idee einer Konzert-Reihe, bei der etablierte Musiker "unplugged" eine Auswahl ihrer Lieder ohne den Einsatz elektronischer Instrumente zur Aufführungen bringen sollten. Um die Jahrtausendwende konterten die gebürtigen Hausacher Eberhard Jäckle und Urban Huber-Wölfle – besser bekannt als Duo "Goschehobel" – dies mit der Idee, ihre bekannten alemannischen Lieder von nun an "igschdöpseld", also mit Einsatz elektronischer Instrumente auf die Bühne zu bringen. Seit dieser Zeit gibt es den Goschehobel als Duo, als Trio mit Schlagzeug und eben als rockiges Quintett. Im bis auf den letzten Platz besetzten Musicafé des Robert-Gerwig-Gymnasiums boten die fünf Musiker – "igschdöpseld" wurden Andres Buchholz am E-Bass und Kontrabass, Jonathan Freitag am Schlagzeug und Oliver Fabro an der E-Gitarre und Mandoline – ihren Fans ein kraftvolles "Best of"-Konzert.

Das erste Lied "Luftwurzle" hätte der elektronischen Unterstützung noch kaum bedurft, aber schon zum "Mittendrin" steuerte Oliver Fabro an der E-Gitarre ein schönes Solo bei. Frontmann Urban Huber-Wölfle hatte mit der kleinen Bühne so seine Probleme, denn auch nach mehr als 35 Jahren haben seine Gestik, Mimik und Tanzschritte nichts an Energie verloren und wenn Bassist Andres Buchholz vom E-Bass zum analogen Kontrabass wechselte wurde es auf den wenigen Quadratmetern, die dem Sänger dann noch zur Verfügung standen, manchmal beängstigend eng. Für den Song "Schwebe" rückten seine Nebenmänner dann auch vorsorglich einige Schritte zur Seite und Huber-Wölfle brachte die schöne Ballade mit tiefgründigem Text und schönem Blues-Harp-Solo standsicher auf und über die Bühne.

"Räge, Wind un Fiir", im September im Hausacher Pfarrheim als Trio noch mit Rainstick, Xylophon und Hirtenflöte gespielt, kam in der rockigen Version jetzt mit einem Bass-Solo und E-Gitarren-Läufen ungleich kraftvoller daher, wie beim nachfolgenden Stück "Laszlo und Maria" ging diese Instrumentierung aber ein wenig zu Lasten der Verständlichkeit der Texte. Huber-Wölfe rettete das Stück über die Heilkraft der Musik in einem ansonsten von Maloche geprägten Leben jedoch mit einem fulminanten Goschehobel-Solo nebst Tanz durch das Publikum.