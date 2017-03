Hausach Historiker freuen sich über zahlreiche Online-Chronik-Aufrufe

In seinem Tätigkeitsbericht für 2016 listete er mit der Neujahrsserenade unter Mitwirkung der Portugiesen, dem Johannisfeuer zusammen mit der Landjugend, dem Burgerleben und dem Kultursonntag mit der Fahrt nach Weilheim und Bad Urach die wichtigsten Aktivitäten auf. Im Mittelpunkt standen jedoch die Ausführungen über die Online-Chronik, die Entrümpelung und Neuordnung im Museum sowie die neu erstellte Bergbauchronik.

Mit mehr als 3000 Aufrufen 2016 erfuhr die Online-Chronik eine große Nachfrage im Internet. Bernd Schmid, der diese elektronische Chronik erstellt hatte, beständig ausbaut und auf Stand bringt, rechnete vor, dass es bereits 329 reine mit Text gefüllte Buchseiten sind. Hinzu kommen noch 443 Fotos. Mit den 221 Bildseiten, die die Fotos füllen, umfasst das Werk nun rund 550 Seiten. Würde man dies in einer Chronik drucken, befänden sich die Kosten im fünfstelligen Bereich mit 50 Euro pro Exemplar. Jedoch soll auch denen, die keinen Zugang zum Internet pflegen, die Möglichkeit der Kenntnisnahme gegeben werden. Dazu werden alle Seiten ausgedruckt, in einem Ordner gesammelt, ständig ergänzt und im Kaminzimmer des Museums zur Einsichtnahme ausgelegt.

Was Udo Prange vortrug, war Grund für ziemliches Erstaunen. Denn zusammen mit Bernd Schmid begab er sich an die Entrümpelung des Obergeschosses im Herrenhaus. Wahre Schätze wurden unter dem Staub entdeckt. Die Funde von Zeitungsteilen, Veröffentlichungen und Dokumenten wurden katalogisiert und eingescannt. So wurden sie auf modernen Medien festgehalten und sind nun jederzeit verfügbar. Auch ein altes Fahrrad von 1949 wurde entdeckt. Wie sich herausstellte, war damit der Ausrufer im Städtle herumgefahren, um seine Neuigkeiten zu verkünden.