Hausach Helga Pels-Leusden wird Ehrenmitglied

Sorgen machte Kadel die Mitgliederentwicklung im Stadtverband. In den vergangenen zwölf Jahren habe dieser rund ein Drittel seiner Mitglieder verloren und nur ein Drittel sei unter 60 Jahre alt. Aus diesem Grund appellierte er: "Werben Sie für die CDU!".

In einem Rückblick ließ Kadel das Jahr 2016 kurz Revue passieren. Der März habe demnach ganz im Zeichen der anstehenden Wahl gestanden. Im Oktober habe dann die Feier zum 70-jährigen Bestehen der CDU Hausach stattgefunden, bei der der ehemalige Ministerpräsident Erwin Teufel als Gastredner dabei gewesen sei. Im laufendem Jahr stünden die Bundestagswahlen im Vordergrund. "Es ist wichtig, dass die Union Einigkeit demonstriert. Zerstritten hat noch niemand die Wahl gewonnen", betonte Kadel. Für den 19. Juni kündigte er einen bildungspolitischen Abend mit Kultusministerin Susanne Eisenmann an.

Dem Bericht von Schatzmeister Franz Gramlich war zu entnehmen, dass die Kasse 2016 ein dreistelliges Minus aufweist. Vorstand und Schatzmeister wurden einstimmig entlastet.

Gastrede von Thorsten Frei

Dann hielt Bundestagsabgeordneter Thorsten Frei eine Gastrede, in der er verschiedene Herausforderungen, vor denen die Bundesrepublik und die Partei steht, thematisierte. Frei lobte die Entwicklung der Arbeitslosenzahlen. Zwischen 2005 und heute hätte sich diese halbiert. "Wir haben sicherlich soziale Probleme, aber eine Gerechtigkeitslücke gibt es nicht", meinte er. Frei hielt den Vorschlag von Kanzlerkandidat Martin Schulz, das Arbeitslosengeld I länger als bisher zu zahlen, für keine gute Idee. Außerdem betonte Frei die Wichtigkeit eines auf die Zukunft ausgelegten Haushalts, "und den werden wir in den kommenden drei Jahren auch haben", so Frei. Des Weiteren müsse der arbeitende Mittelstand entlastet werden. Handelsbarrieren müsste es so wenige geben wie möglich, denn "nüchtern betrachtet hat Deutschland immer von der Globalisierung profitiert", erklärte der Bundestagsabgeordnete.

Auch das Thema Flüchtlinge schnitt er an. "Von einer Obergrenze zu sprechen ist überflüssig, aber es ist klar, dass man sich an der Aufnahmefähigkeit der aufnehmenden Länder orientieren muss", meinte Frei. Migrationsströme aus Afrika bezeichnete er als kommende Herausforderung. "Aber es ist klar, dass wir die Armutsprobleme der Welt nicht in Deutschland lösen können", erklärte der Bundestagsabgeordnete.

Nach einer kurzen Aussprache beendete Kadel die Versammlung mit einem Dank an alle Anwesenden.