Ortenau (fx). In vier Städten und Gemeinden in der Region sind die Bürger am Sonntag aufgerufen gewesen, einen neuen Rathauschef zu wählen. Überall hatten sich die Amtsinhaber nicht mehr um den Chefposten beworben. Während in Oberharmersbach, Berghaupten und Schenkenzell der erste Urnengang anstand, hatten die Hausacher bereits am 24. September ihre Stimmen abgegeben. Hausach: Erwartungsgemäß klar setzte sich im Kinzigtal Wolfgang Hermann, Hauptamtsleiter in Gernsbach, mit 74,39 Prozent der Stimmen gegen Frank Breig (24,41) durch. Hermann hatte bereits im ersten Wahlgang mit noch vier Kandidaten die Mehrheit geholt. Die Wahlbeteiligung lag bei 53,68 Prozent. Berghaupten: Gleich im ersten Anlauf setzte sich der 31-Jährige Philipp Clever durch. Mit 51,19 Prozent holte sich der Leiter des Amts für Inte­gration am Landratsamt Karlsruhe die erforderliche absolute Mehrheit und ließ Gerhard Brüderle (26,05), Konrad Gaß (14,66) und Stephan Bruder (6,42) hinter sich. 72,89 Prozent der Wahlberechtigten gingen an die Urne Oberharmersbach: Auch im Harmersbachtal gibt es einen neuen Rathauschef. Richard Weith (42, Verwaltungswirt) erhielt 65,11 Prozent der Stimmen. Dahinter kamen Dominika Hättig (33,44 Prozent) und Aleksandar Jotov (0,88 Prozent). Schenkenzell: Ebenfalls eine klare Angelegenheit war die Wahl in der kleinsten Gemeinde im Landkreis Rottweil. Der 39-jährige Bernd Heinzelmann, einst Hauptamtsleiter in Schenkenzell und aktuell Kämmerer in Dornhan, siegte mit 86,53 Prozent vor Siegbert Armbruster (12,88).