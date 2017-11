Hausach Hausacher Rathaus hat kein Internet

Hausach. Es ist Tourismusamtsleiter Hartmut Märtin, der die Information an die Presse weiterleitet: Seit Montag können die Rathausmitarbeiter weder E-Mails verschicken noch weiterleiten. Nur das Telefon funktioniert noch. "Aus diesem Grund müssen wir das nachrichtliche Amtsblatt in einer der reduzierten Auflage rausbringen", so Märtin.

Hauptamtsleiterin Viktoria Malek bestätigt das Problem. "Wir müssen uns eben irgendwie selber behelfen, mit Sticks, mit der Hilfe von Außenstellen etc", erzählt sie. Laut ihren Informationen ist der Grund für die Störung das Unwetter vom vergangenen Wochenende. Gestern Nachmittag sollten ihren Informationen nach die Bagger der Telekom anrollen, um das Problem zu beheben. Wie lange das dauern würde, wusste Malek aber nicht.

Eine Presseanfrage an die Telekom in Bonn brachte ebenso keine weiteren Erkenntnisse. Denn um den entsprechenden Ansprechpartner zu ermitteln, der die Ursache für das Problem sowie die Länge der dafür erforderlichen Arbeiten kennt, braucht die Pressestelle die Kundennummer des Betroffenen. Doch diese darf das Rathaus als öffentliche Verwaltung natürlich nicht herausgeben.