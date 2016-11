Hausach Hausacher Fasent wird zauberhaft

Schließlich wurden verdiente Mitglieder mit dem Brunnentaler, dem Ochsenkopf und dem Burgerhut geehrt (siehe Infokasten). Josef Harter erhielt den Zunftorden.

Danach nahm Bürgermeister Manfred Wöhrle die Entlastung der Vorstands vor, bevor Wahlen anstanden. Narrenvater Bernd Rößler stellte sich erneut zur Wahl und wurde ohne Gegenstimmen wiedergewählt. Gleiches galt für Sekretarius Daniel Sonntag und Säckelmeister Thomas Stötzel. Alle Blauen stellten sich wider zur Wahl und wurden "im Block" in ihrem Amt bestätigt. Beim Alten blieb aber nicht alles: Nachdem Martin Ramsteiner aus den Reihen der Blauen verabschiedet wurde, wurde Meinrad Hiller mit zwei Gegenstimmen neues Mitglied. Der wartet seine Wahl gar nicht ab, sondern wollte sich gleich an den Tisch der Blauen setzen. Auch bei den Obleuten gab es keine Veränderungen.

Danach wurden die Termine für die Fasent 2017 bekannt gegeben. So ist das Narrenbaumstellen für den 14. Januar geplant, der Preismaskenball findet am 11. Januar im Gasthaus Löwen statt. Die Hausacher Narren wollen drei Narrentreffen besuchen: Das in Markdorf am 28. und 29. Januar, das Treffen in Herbolzheim am 22. Januar sowie das Landschaftstreffen in Triberg, das am 4. und 5. Februar stattfindet.

Gespannt warteten schließlich alle auf die Bekanntgabe des Mottos: "Simsalabim, aus alt wird neu, mir bliebe unsrer Fasent treu", verkündete Narrenvater Bernd Rößler schließlich, bevor es an den traditionellen letzten Tagesordnungspunkt ging: Dem Erdepfelsupp- und Datschekuchen-Essen.