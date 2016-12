Hausach Hausach hat viel vor

Hausach. Thomas Thiele vom Büro Brenner/Thiele stellte ihn in Kürze vor. Nachdem vor ziemlich genau einem Jahr die Auftaktveranstaltung stattgefunden hatte, gab es eine Bürgerumfrage, an der 510 Personen teilnahmen. An diese Erhebungsphase schlossen sich im Februar dieses Jahres eine Diskussionsphase und Aktionen an. In der Aufarbeitungsphase von Mai bis September wurden Vorschläge und konkrete Maßnahmen gesammelt. Der Gemeinderat klassifizierte alle eingegangen Ideen der Bürger in einer Oktober-Sitzung und legte so das Gerüst des Stadtentwicklungskonzepts fest (wir haben berichtet).

Dabei kristallisierten sich vier Handlungsfelder heraus: städtebauliche Entwicklung, Leben in Hausach, Mobilität und Verkehr und Wirtschaft und Nahversorgung.

"In der s tädtebaulichen Entwicklung gibt es zwei Schwerpunkte: Die Entwicklung in der Peripherie und die Entwicklungen an der Kinzig", führte Thiele aus. In diesem Feld gibt es auch zwei "Leuchtturmprojekte", also Maßnahmen, die relativ schnell umgesetzt werden können: die Sanierung des Einbacher Rathauses und Kunst am Gewerbekanal.