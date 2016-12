Hausach "Halli, Hallo" zum Weihnachtsmarkt

Auch der Bürgermeister war am Samstag im Einsatz. Im Rahmen des neu aufgelegten Bilderbuch-Adventskalenders las er auf der Waldbühne die Geschichte "Der echte Nikolaus bin ich" vor. Dazu wurde das Bilderbuch per Leinwand auf der Bühne gezeigt. Die jungen Besucher hatten schon vor der Lesung Besuch vom Nikolaus erhalten und sich über die Geschenke gefreut.

An rund 30 Ständen konnte man sich mit hausgemachten Weihnachtsplätzchen, Kerzen und originellem Kunsthandwerk eindecken. Viele fleißige Hände hatten monatelang gehäkelt und gestrickt und so manches Sockenpaar oder Mütze wird in wenigen Wochen unter dem ein oder anderen Weihnachtsbaum als Geschenk liegen.

Sehr viel Zuspruch fanden die Anne-Maier-Bären für das diesjährige Bärenkind Pedro Brucker. Der fünfjährige Junge, der mit Spina bifida, einem offenen Rücken, geboren wurde, steht auch den gesamten Hausacher Advent über im Mittelpunkt.

Arbeiten aus Nähstube, Werkstatt und Küche bot der Freundeskreis "Mai Tâm" in der Mediathek an. Etwa 80 Kinder, die HIV-positiv oder an Aids erkrankt sind, leben in dem Kinderheim in Ho-Chi-Minh-Stadt (Saigon), das von der Gruppe seit rund zehn Jahren finanziell unterstützt wird. Zum fünften Mal nahmen die Frauen mit ihren Arbeiten am Hausacher Weihnachtsmarkt teil. Auch dieses Jahr haben sie in einer großen Gemeinschaftsarbeit einen wunderbaren Quilt genäht, der am Sonntag verlost wurde.

An beiden Weihnachtsmarkttagen wurde reichlich Unterhaltung geboten. Spielte am Samstag die Schulband des Robert-Gerwig-Gymnasium auf, unterhielt am Sonntag die Stadt- und Feuerwehrkapelle Hausach mit Advents- und Weihnachtsliedern. Auch die "singenden Nikoläuse aus Belgien" waren wieder angereist und bereicherten den kleinen, aber feinen Markt mit ihren Liedern. Besonders malerisch zeigten sich die Buden und Häuschen auf dem Klosterplatz nach Einbruch der Dunkelheit in dem abendlichen strahlenden Lichtermeer.