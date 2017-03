Hausach Große Freude über 32 neue Mitglieder

Sein Dank galt Franz Schmid für das Aufstellen zweier Bänke und den Wegewarten und Wanderführern für ihre ausgezeichnete Arbeit. Er freute sich ganz besonders über 32 neue Mitglieder. Kassierer Otto Bonath legte den Kassenbericht ab und wurde einstimmig entlastet. Wanderwart Gernot Issel blickte auf 18 Tagestouren mit durchschnittlich 26 Wanderern, drei mehrtägige Touren sowie zwölf Halbtagestouren zurück. Es konnten auch 115 Gäste begrüßt werden. Issel dankte den Wanderführern, die dieses Programm möglich machen herzlich. Der Wanderplan 2017 ist im Tourismusbüro und in der Volksbank erhältlich und steht auch auf der Webseite des SWV.

Wegewart Severin Uhl blickte auf ein Jahr zurück, das von einem regnerischen Frühjahr geprägt war. Es wurden 437 Arbeitsstunden geleistet, um die Wanderwege und Wegweiser in Stand zu halten. Er gibt sein Amt an Klaus May ab. Naturschutzwart Peter Meierhofer wünschte sich mehr Jüngere bei der Pflege der Biotope, Wiesen und Nistkästen. Der für die Öffentlichkeitsarbeit zuständige Schriftführer Andreas Hoda wies auf die Bekanntgabe der Termine und Tätigkeiten in den Schaukästen, Medien und auf den Internetauftritt hin.

Als Zuständiger für die Heimatpflege bezeichnete Klaus Lehmann fast die ganze Arbeit des Schwarzwaldvereins als Heimatpflege, wenn er da zum Beispiel an die Erläuterungen der Wanderführer denke. Er dankte besonders Bürgermeister Manfred Wöhrle für die hervorragende Zusammenarbeit. Dieser würdigte das Wirken und die Leistung des Vereins. Dass es 32 neue Mitglieder gibt, zeige wie attraktiv das Wandern und speziell der SWV Hausach sei. Das sei nur durch die unermüdliche Arbeit der Mitglieder möglich. Er wies auf 500 ehrenamtlich geleistete Stunden hin.

Zahlreiche Ehrungen

Klaus Lehmann ehrte anschließend Ehrhard Leib für 60 Jahre Mitgliedschaft, Ludwig Zeller und Heinerike Anderwald für 40 Jahre Mitgliedschaft. Das Ehrenzeichen in Bronze als Dank und Anerkennung erhielten Otto Bonath, Andreas Hoda, Peter Meyerhöfer und Severin Uhl.