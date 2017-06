Hausach "Glauben an den Standort Hausach"

Hausach. Jürgen Wagner, der die Geschicke Hengstlers als Teil der Unternehmensgruppe Weber Hydraulik am Standort Hausach leitet, sind die Gerüchte um einen Verkauf bekannt. Er bestätigte oder dementierte sie nicht. Nur so viel: "Es werden derzeit alle Optionen geprüft", sagte er zum Schwabo und verwies im Übrigen an die Leitung der Webergruppe in Güglingen.

Deren Geschäftsführer Reinhard Pfendtner führte aus: "Wir schauen uns in Hausach alle Optionen an, was das am Ende des Tages bedeuten wird, können wir noch nicht sagen." Es sei ihnen aber wichtig, dass jede Entscheidung in Absprache mit dem Betriebsrat getroffen werde. Mit einem Entschluss sei sicherlich bald zu rechnen, wahrscheinlich bereits gegen Ende Juli.

"Entscheidung nicht zum Nachteil Hengstlers"