Hausach Gemeinsam stärker: "Das passt!"

Hausach. Vier Ereignisse seien Vorstandssprecher Martin Heizmann und Vorstand Oliver Broghammer aus diesem Jahr besonders in Erinnerung geblieben. "Bei zwei Ereignissen ging man ins Bett, dachte ›wird schon gut gehen‹ und wurde eines Besseren belehrt", meinte Heizmann und bezog sich damit auf den Brexit und die Wahl Trumps zum US-Präsidenten. "Aber zwei andere Daten sind uns in guter Erinnerung geblieben: Der 5. und 12. Oktober", so Heizmann weiter. An diesen Tagen hatten sich sowohl die Volksbank Kinzigtal als auch die Volksbank Triberg bei ihren Vertreterversammlungen mit 100-prozentiger Zustimmung für eine Fusion ausgesprochen. In diesem Sinne solle der Abend unter dem Motto "Das passt!" stehen.

Dann informierten die Beiden über die volkswirtschaftlichen Rahmendaten der Bank. Mit Rückgriff auf die Wahlen in den USA sagte Broghammer, dass diese in Bezug auf die Zehn-Jahres-Bund-Rendite nicht gerade zur Beruhigung beigetragen hätten. Von 1,85 Prozent im Jahr 2013 hätten sich die Zinsen der Bundesanleihen von 0,82 Prozent (2014), 0,53 Prozent (2015) auf 0,02 Prozent reduziert. "Sie sind also quasi abgeschafft", erklärte der Volksbank-Vorstand. "Das ist eine abartige Situation und schlimm für uns, aber auch gesellschaftspolitisch. Wie soll man jungen Menschen denn so erklären, dass sie fürs Alter sparen sollen?".

Auch auf die Entwicklung der Inflationsrate kamen Borghammer und Heizmann zu sprechen. Diese betrage in Deutschland derzeit 0,7 Prozent, in der Eurozone 0,4 und in den USA 1,5 Prozent. "Wenn man Aussagen Trumps glauben darf, erwartet uns hier eine weitere Erhöhung", meinte Broghammer.