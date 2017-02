Hausach Geister und Dämonen ziehen durchs Städlte

Schlag 8 Uhr begann der Fackelumzug mit 65 Gastzünften, zu denen die bekannten Hexenzünfte der Umgebung ebenso gehörten wie die Hexen, Geister und Dämonen, die aus den Höhenlagen des Schwarzwalds herabgestiegen oder aus der Rheinebene herauf gekommen waren. Eine Stunde lang zogen die Hästräger samt Guggenmusikern durch die Stadt, trieben die Hexen ihre wilden Späße mit den Zuschauern und wurden Unmengen von Konfetti in Mantelkrägen gesteckt oder großzügig über Haaren verteilt. Dazu regnete es immer wieder einmal und für die Kinder gab es viele Süßigkeiten, die über manchen Schreck hinweg trösteten.

Am Ende zog das Narrenvolk hinter den Hästrägern in den Festbereich bei der Stadthalle. Dort war mit kleinen Bars und großen Partyzelten, reichlich Essens- und Getränkestände sowie unterschiedlichen Musikrichtungen für viele Formen des Feierns vorgesorgt worden. In der Stadthalle selbst wurde den Gästen dessen ein buntes Bühnenprogramm aus Showtänzen und Guggenmusiken geboten, Moderator Toni Lombardi führte durch den Abend. Der Auftakt gehörte den Unterentersbacher Mändigmusiker, die es in respektabel kurzer Zeit schafften, den Saal stimmungsmäßig aufzumischen. Mit dem Lied der Schlümpfe und zum lautstarken Gesang der Gäste verabschiedeten sie sich und machten die Bühne frei. Bis weit nach Mitternacht ging es Schlag auf Schlag, ließen sich die Hochburger Ruinen Fetzer für ihre Gugge ebenso feiern wie die Keltener Bääreglopfa und sorgten die vielen Tanzgruppen für richtiggehende Begeisterungsstürme. Und so war auch die 16. Hexennacht der Sulzbachhexen am Ende wieder ein großer Erfolg, an dem sehr viele Gäste und mindestens ebenso viele helfende Hände im Hintergrund beteiligt waren.