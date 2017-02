Hausach GbR ist gegründet, nun folgt Verein

Mit einer im Dezember geschlossenen Nutzungsvereinbarung mit der Stadt werde die Zeit bis dahin überbrückt. So konnten Renovierungs- und Instandsetzungsarbeiten schon jetzt erledigt werden. Dabei handele es sich laut Braun um "bestandssichernde Maßnahmen" wie das Abdichten von Dächern oder das Instandsetzen der Deckenbalken. Momentan würden Aufräumarbeiten erledigt. An einem Tag der offenen Tür am Samstag, 18. Februar, werde das Areal dann der Öffentlichkeit präsentiert (wir werden die Veranstaltung noch im Detail ankündigen).

"Ziel dieses Tags der offenen Tür ist es unter anderem, mit Personen, die an einer Nutzung des Mostmaierhofs interessiert sind, in Kontakt zu treten", so Braun. Dafür stünden Ansprechpartner vor Ort zur Verfügung – sowohl aus der Interessengemeinschaft und der GbR als auch aus dem Verein Mostmaierhof, der am Mittwoch, 22. Februar, seine Gründungsversammlung abhält.

Der Verein ist wie die GbR auf der IG Mostmaierhof gegründet. Während die Gesellschaft allerdings das Grundstück erwirbt und dann weiter verpachtet, soll der Verein laut Werner Hafner von der IG "Nutzer und Bespieler" des Areals werden. Die Gründung dieser zweier Institutionen habe rechtliche Gründe, so Hafner, es solle nun alles in eine passende Form gebracht werden. "Die Zusammenarbeit zwischen der Gesellschaft und dem in den Startlöchern stehendem Verein gestaltet sich bisher sehr gut", freut er sich. "Gerade basteln wir an einer Satzung."

Das ursprüngliche Ziel der IG, der Erhalt des Mostmaierhofs, bevorzugterweise für eine kulturelle Nutzung, rückt damit in greifbare Nähe.