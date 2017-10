Hausach "Fundament der Gemeinde"

Elisabeth Schmider, die zusammen mit Kerstin Harter das Sommerspaßprogramm organisiert, erinnerte im Anschluss daran, dass das Programm den Vereinen eine gut Gelegenheit bietet, sich zu präsentieren und neue Mitglieder zu werben. "Nutzen Sie es als Plattform!", empfahl sie. Auch die Bewirtung beim abschließenden Kinderfest biete eine sichere Einnahmequelle.

Bürgermeister Manfred Wöhrle bat die Anwesenden, die in Hausach lebenden Geflüchteten ins Vereinsleben einzubinden. Er appellierte, auf die Flüchtlinge zuzugehen, schließlich böten sie den Vereinen auch die Möglichkeit, neue Mitglieder zu bekommen. "Ich hoffe, dass Ihre Arbeit weiterhin unterstützt wird. Die Vereinsgemeinschaft lebt von allen zusammen und bildet das Fundament der Gemeinde", sagte er und bat abschließend darum, zu versuchen, Terminüberschneidungen, wie sie in diesem Jahr häufig vorkamen, in Zukunft zu vermeiden.