Hausach Fünf Minuten, die ein Leben retten

Hausach. 2008 machte Franz bei einer Typisierungsaktion mit, die sein Arbeitgeber organisiert hatte. Einer von Franz’ Kollegen war an Blutkrebs erkrankt und benötigte eine Knochenmarkspende, um zu überleben. Bei dieser Aktion wurde Franz mit seine biologischen Kennzeichen als Spender in einer weltweiten Datenbank registriert.

2013 bekam Franz einen Anruf vom DRK Mannheim: Ob er möglichst schnell dorthin kommen könne? Es gebe einen Patienten, für den er als Spender in Frage käme. Franz willigte ein und nach einer dortigen Teiluntersuchung erfuhr Franz, dass es sich bei dem Erkrankten um eine Frau aus Großbritannien handelte, eine Mutter aus der Nähe von Birmingham. Ein paar Tage später war es soweit: In Mannheim spendete Franz Stammzellen, die der Engländerin das Leben retten sollten. Dafür wurde ihm Blut abgenommen –"mir wurde nicht, wie viele denken, in einer OP der Knochen angebohrt", berichtet der Hausacher. Dennoch war es mehr als ein kurzer Pieks. Fünf Stunden lang wurde Franz an eine Maschine angeschlossen, die sein Blut an eine Zentrifuge weiterleitete. Diese spaltete es in seine Bestandteile auf, die Stammzellen wurden abgetrennt. Dann ging alles ganz schnell: "Der Kurier stand bereits vor der Tür, dann ging es ab in den Flieger nach Großbritannien, wo die Patientin auf ihre Spende wartete", erzählt Franz. Für diese gab es keine andere Überlebenschance. Ihre eigenen Stammzellen, auf denen das Immunsystem fußt, waren künstlich abgetötet worden. Wären Franz’ Zellen abgestoßen worden, wäre sie gestorben. Doch es funktionierte: Nach sechs Monaten – das ist die offizielle Sperrfrist bis zur Kontaktaufnahme – erhielt Franz einen handgeschriebenen Brief von der Dame. Sie hatte überlebt und bedankte sich.

Diese Erfahrung hat Franz nie losgelassen. "Schon damals habe ich an eine regionale Typisierungsaktion gedacht", sagt er. Im Frühling dieses Jahres las er dann von eine solchen Aktion, die Schüler für einen an Leukämie erkrankten Mitschüler organisiert hatten. "Da habe ich dann angerufen und meine Unterstützung angeboten." In einem Vortrag berichtete er von seiner Erfahrung als Spender. "Das war für mich der Anlass, zu sagen, ›jetzt oder nie‹", sagt Franz. Er beschloss, seine Idee für eine Typisierungsaktion im Kinzigtal endlich anzugehen und brachte sie im Elternbeirat vor. Der hatte keine Einwände, die Deutsche Knochenmarkspenderdatei (DKMS) zeigte sich allerdings skeptisch. "Ihrer Erfahrung nach hat eine Typisierungsaktion mehr Erfolg, wenn es um einen konkreten Patienten geht, für den gespendet werden soll", berichtet Franz.