Hausach Friedenswunsch wird Straßenname

Am Bühlhof

Das heutige Baugebiet "Am Bühlhof" geht auf den Bühlhof zurück, dessen Besitzer der Stadt ein Teil des Geländes zur Erschließung freigab. Es ist einer der wenigen Hofgüter in Hausach, die nicht zur ehemaligen selbstständigen Gemeinde Einbach gehörten.

Barbarastraße

Die Barbarastraße erinnert an den Bergbau, war doch die Heilige Barbara die Schutzpatronin der Bergleute. Dieses Fest wird alljährlich von den Dorfer Erzbrüdern in der Dorfkirche gefeiert.

Kreuzäcker

Die beiden Straßennamen Kreuzäckerstraße und Kreuzbergweg stehen in enger Verbindung zur Kreuzbergkapelle. Das gesamte Gebiet dieser beiden Straßen wurde früher landwirtschaftlich genutzt. Die Kreuzbergkapelle war in früheren Jahrhunderten ein beliebter Wallfahrtsort. Um sie kümmerten sich die Hausacher Vereine in besonderrer Weise. Die Spitalstraße erinnert an das ehemalige Spital, das in diesem Bereich stand.

Friedensstraße

Der Ursprung der Friedenstraße reicht in das Jahr 1797. Die Franzosen unter General Davout und wollten auf Hausach vorrücken, wo die heimischen Truppen unter General Hegel sie erwartete. Als beim Gottesdienst am 23. April 1797 beim sonntäglichen Evangelium die Worte "Friede sei mit Euch" gesprochen wurden, rief jemand über die Kirchenhofmauer "Ihr Leut, es ist Friede", denn gerade war der Vorfrieden von Leoben bekannt geworden. Bei diesem handelte es sich um ein vorläufiges Abkommen zwischen Frankreich unter Napoleon und Österreich zwecks Einstellung der Feindseligkeiten zwischen den beiden Großmächten im Ersten Koalitionskrieg (1792 bis 1797). Die beiden Generäle erhielten die Nachricht über den Vorfrieden gerade noch rechtzeitig. Fortan wurde das Gelände vor dem Dorf als die Friedenäcker bezeichnet, aus denen sich der Name Friedenstraße ableitete.

Meistergasse

Der Straßenname Meistergasse erinnert an das 1650 errichtete Meisterhaus, in dem die Henker von Wolfach und Hausach wohnten. Ihnen war es nicht erlaubt in der Stadt zu wohnen, da ihr Beruf nicht geachtet war. Auch an Stammtischen in den Gaststätten durften sie nicht teilnehmen.