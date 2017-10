Hausach Freundschaft von unten aufbauen

Hier sei es besonders wichtig, das Kulturverständnis zu transportieren. "Freundschaft kann nur entstehen, wenn junge Menschen sie von unten aufbauen", so Wöhrle. Darum galt sein Dank auch besonders den Lehrern, den Eltern, die Schüler aufnehmen und dem Ehepaar Maier-Knapp, die diesen Austausch möglich machen.

Auf seine Frage an die Thailänderinnen, was ihr erster Eindruck von Hausach gewesen sei, wurden zunächst die Ruhe und die schöne Natur genannt. Silaparassamee wies auf die Unterschiede beim Essen und in der Kultur hin.

Übersetzt wurde von Jiraporn Maier-Knapp, die sich gemeinsam mit ihrem Mann Hubert sehr für das Miteinander von Thailändern und Deutschen in Hausach einsetzt, beispielsweise jedes Jahr mit dem Thaifest. Das Interesse an dem Austausch sei in der thailändischen Schule sehr hoch, machte Silaparassamee deutlich.

Unterbringung in Familien

Die Schülerinnen sind rund um Hausach in den Familien der Schüler untergebracht, die im kommenden Januar einen Gegenbesuch in Thailand machen werden. Die Thailänderinnen werden am Schulalltag in Hausach teilnehmen, aber auch Ausflüge beispielsweise an den Bodensee, nach Frankfurt, Freiburg und Basel unternehmen. Bei einigen Ausflügen sind die deutschen Schüler mit dabei. Kürzere Ausflüge führen beispielsweise nach Triberg oder in die Grube Wenzel in Oberwolfach. Ein gemeinsames Fest mit thailändischem Essen wird es in der kaufmännischen Schule geben. Auf der deutschen Seite werden die Schülerinnen und der einzige deutsche Schüler in dem Programm von Sabine Glöckler und Verena Obst betreut. Die beiden Lehrerinnen werden die deutschen Schüler auch im Januar nach Thailand begleiten.