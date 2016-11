Hausach Freundeskreis hat neuen Vorsitzenden

Hausach. "Der Rücktritt des bisherigen Vorsitzenden Timo Hodapp hatte sich abgezeichnet", informierte Michael Zürn als stellvertretender Schulleiter und stellvertretender Vorsitzender des Freundeskreises. Mit dem Unternehmer Alexander Ullmann sei ein Kooperationspartner der Schule für den Vorsitz gewonnen worden. Michael Zürn bleibt weiterhin Stellvertreter, Franz Lehmann führt die Kasse des Fördervereins und Stefanie Nock bleibt Schriftführerin. Mit Klaus Buttgereit bleibt der ehemalige Schulleiter Kassenprüfer, ihm zur Seite steht jetzt Uwe Arnold. Mathias Wangler hatte sein Amt als Kassenprüfer aus zeitlichen Gründen zur Verfügung gestellt.

Im Rückblick auf das vergangene Jahr stellte Kassierer Franz Lehmann die Beiträge der etwa 200 Fördermitglieder als größte Einnahmequelle dar. Seit 30 Jahren engagiert sich der Freundeskreis bereits in der Förderung der Schüler, manchmal seien nur kleine Beträge notwendig, um Einzelnen die Teilnahme an Exkursionen zu ermöglichen. Dass der Schülerkopierer in Zeiten des Handys kaum noch genutzt wird, die Wartungskosten aber anfallen, lässt die Verantwortlichen über einen Verkauf nachdenken.

"Anlässlich des Firmenjubiläums 150 Jahre Sägewerk Streit haben wir eine Großspende in Höhe von 7500 Euro bekommen", informierte Lehmann. Dieser Betrag soll zweckgebunden für die Sprachförderung in Englisch, Französisch und Spanisch verwendet werden. Zur Englischförderung gibt es am 24. Januar eine Theateraufführung einer "American Drum Group", zu der die benachbarten Schulen ebenfalls eingeladen werden.