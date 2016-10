Hausach "Freue mich schon auf das Gefühl des Alltags"

Doch neben diesen kleinen, aber doch erfreulichen Fortschritten gibt es auch Momente, die frustrierend sind: Wenn man zum Beispiel zum dritten Mal zum hiesigen Rathaus gehen muss, da immer noch ein Dokument fehlt, um sich bei der Gemeinde anzumelden oder ich nach dem vierten Mal freundlich "Pardon?" fragen immer noch keine Ahnung habe, was mein Gegenüber versucht, mir zu sagen. Unzufrieden bin ich bisher auch noch mit der Gestaltung meiner freien Zeit: Da ich in einem sehr kleinen Dorf wohne, in dem es mehr Kühe als Einwohner zu geben scheint, und nur werktags Busse in die nächstgrößere Stadt fahren, ist es mir bis jetzt auch noch nicht gelungen, eine regelmäßig stattfindende, mich interessierende und gut erreichbare Aktivität zu finden, um meine Freizeit zu füllen.

An meinem zweiten Wochenende hier in Belgien besuche ich mit den Mitfreiwilligen, die alle in unterschiedlichen Projekten in Wallonien, dem französischsprachigen Teil des Landes, platziert sind, die "Fête de Wallonie" in Namur. Namur ist die Hauptstadt der wallonischen Region und hat ungefähr 110 000 Einwohner. An diesem sehr schönen Festtag bummeln wir von Essensstand zu Konzertbühne und tauschen uns über unsere ersten Tage in Belgien aus.

Ich fühle mich hier insgesamt sehr wohl, da ich mit netten Kollegen zusammenarbeite, eine schöne Wohnung beziehe und weiß, dass ich bei Problemen immer einen Ansprechpartner habe, dem ich mich anvertrauen kann. Was mir fehlt, sind Gespräche, die ich vollends verstehe und während derer ich mir nicht wünsche, doch ein bisschen gewissenhafter Vokabeln gelernt zu haben. Wenn ich aus dem Fenster schaue oder spazieren gehe, vermisse ich nicht etwa die Berge, sondern Wälder, da es außer vereinzelten Baumgruppen in meinem Dorf nur Felder gibt. Außerdem freue ich mich schon auf den Moment, an dem sich mein Leben hier wie Alltag anfühlt und nicht mehr wie ein Austausch von kurzer Dauer. Ich kann mir vorstellen, dass dies eintreten wird, sobald ich mich sicher in der Sprache fühle, da ich hier gemerkt habe, wie enorm wichtig es ist, sich präzise ausdrücken zu können und direkt zu verstehen, was andere mir mitteilen wollen.