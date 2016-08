Hausach "Freue mich auf richtigen Winter"

Nun freut sich die heute 23-Jährige, mindestens bis Ende Dezember wieder in Russland zu leben: Am 30. August ging ihr Flieger zum Auslandssemester nach Sibirien, via Moskau nach Irkutsk. Die knapp 600 000 Einwohner zählende Stadt liegt in die Nähe des Baikalsees, also ganz im Süden des riesigen Lands an der Grenze zur Mongolei. Da in Christina Spitzmüllers Studiengang das Auslandssemester vorgeschrieben ist, werden sieben ihrer Kommilitonen aus Potsdam an der staatlichen Baikaluniversität die Vorlesungsbank drücken – in den Fächern Politikwissenschaften, Wirtschaftswissenschaften und Russisch. Die anderen der insgesamt 25 Studierenden des Fachs absolvieren das Auslandssemester in St. Petersburg oder in Moskau.

Über ihre Erfahrungen wird Spitzmüller in einem Blog für ihren Studiengang und alle Interessierten berichten – über alles Alltägliche, aus dem Studentenwohnheim und zum Unileben. "Und es wird Gastbeiträge aus Moskau und St. Petersburg geben", ergänzt sie.

"Eigentlich dauert das Semester in Russland bis Ende Februar", weiß Spitzmüller. Doch weil das Visum der deutschen Studenten an der Universität in Irkutsk nur bis Ende Dezember bewilligt wurde, werden sie schon früher die Prüfungen schreiben. Aber die Kinzigtälerin hofft, vielleicht doch noch eine Verlängerung des Aufenthalt genehmigt zu bekommen.

"Ich freue mich mehr auf den russischen Alltag als auf die Uni", räumt sie ein. Wesentlich verschulter und nicht so frei sei das dortige Hochschulstudium organisiert – inklusive Frontalunterricht und Anwesenheitspflicht. Spitzmüller schätzt an dem Alltag in Russland, dass die Menschen beispielsweise einfach miteinander spazieren gehen. Sie mag "so schrullige Sachen wie die Busfrau", die durch die Gänge zwischen den Sitzreihen geht und die Fahrkarten verkauft und selbst dem "russischen Bürokratiewahnsinn" kann sie Komik abgewinnen.

Es sind viele Kleinigkeiten, die ihr ans Herz gewachsen sind und über die sie auch in ihrem Blog berichten will. Und auf eines hegt Spitzmüller in Sibirien eine vermutlich hochberechtigte Hoffnung: "Ich freue mich auf einen richtigen Winter mit viel Schnee."

Weitere Informationen: https://irsunterwegs.wordpress.com/