Hausach Frank Breig will neuer Bürgermeister werden

Hausach. Noch im April war der Tenor in den Fraktionen, der Verwaltung und auf der Straße einhellig gewesen: Eine Auswahl wünschten die Hausacher sich, eine richtige Wahl mit mehreren wählbaren Kandidaten, nicht so wie wie bei der Bürgermeisterwahl in Haslach. Dort hatte sich Philipp Saar im März mit mehr als 90 Prozent gegen drei Konkurrenten durchgesetzt – eben weil er der einzig wählbare Kandidat war, wie viele sagen.

Nun scheint es, als wäre in Hausach dieses Szenario abgewendet: Nachdem der Diplomverwaltungsfachwirt und gebürtige Hausacher Frank Silzer Ende März auf Anfrage das Schwabo bestätigte, dass er vorhabe zu kandidieren, ist nun der Name von Gemeinderatsmitglied Frank Breig in aller Munde.

"Reifliche Überlegung"