Hausach Fotograf setzt Heimat in Szene

Der Schwarzwald ist im nahen und fernen Ausland bekannt für seine Natur, sein Brauchtum, seine unbegrenzten Wälder und nicht zuletzt für seine Kuckucksuhren. Auch wenn so manche nicht wissen, ob er nun in der Schweiz, Österreich oder Deutschland zu finden ist: der "Black Forest" ist ein Begriff und für viele ein Wunsch-Reiseziel. Mit verantwortlich dafür sind all jene, die die Schönheit des Schwarzwalds und auch des Kinzigtals in die Welt tragen. Einer von ihnen ist Ralf Oberfell. Der Hausacher fotografiert seine Heimat und bekommt für seine Aufnahmen viele Klicks bei der Plattform Instagram.

Mit einer Digicam fing alles an

"Angefangen hat alles vor vier bis fünf Jahren mit dem Wandern und einer kleinen Digicam", berichtet der 33-Jährige. Unterwegs mit Freunden machte er die eine oder andere Aufnahme, experimentierte ein bisschen herum und schickte ein paar von ihnen bei einer Fotoaktion ein, die mit einer Verlosung verbunden war. Der Preis: Eine Kamera. Oberfell gewann sie und von da an, fing er an, intensiver zu fotografieren vor allem Landschaften und was ihm sonst so ins Auge fiel. Bald wurde die Digicam durch eine Spiegelreflexkamera ersetzt, Objektive, unter anderem ein Makroobjektiv für extreme Nahaufnahmen, und andere Ausrüstungsgegenstände kamen dazu. Und natürlich kam ihm irgendwann der Gedanke "mal schauen, wie das im Netz ankommt". Oberfell erstellte auf Facebook eine Seite extra für seine Bilder und meldetet sich auf den Rat einer Freundin auch auf Instagram an. "Da sieht es dann eher die ganze Welt", so Oberfell, denn Instagram ist internationaler. Er registrierte sich unter "Salomon’s unique photos" – nach seiner Lieblingskleidermarke, die ihm den Spitznamen "Salomon" einbrachte.