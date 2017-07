Hausach "Fohlen" machen ihren Sprung in die Welt

Hausach. "Tonight, we are young so let’s set the world on fire" – mit diesem ob der Krawalle der G20-Gegner in Hamburg tagesaktuellen Song der US-amerikanischen Band "Fun" eröffneten die Abiturienten des WG Hausach am Freitagabend ihren Abiball.

Nach einem opulenten Mahl, kredenzt von den Kinzig-Food-Wheels schritt Schulleiter Rainer Wittmann ans Rednerpult und gestand ein, mit dem diesjährigen Abi-motto "Straight outta school" zunächst so seine Probleme gehabt zu haben. "Nach drei Jahren nichts wie weg, raus aus der Schule?" – das sei für ihn und seine Lehrerschaft auf den ersten Blick natürlich nicht gerade als Kompliment zu verstehen gewesen. Wittmann machte alternativ einen weiten Bogen um das Hip-Hop-Straßengangster-Genre, welchem die Abiturienten ihr Motto entlehnt hatten.

Seine Volte führte den Naturmenschen Wittmann zum Gestüt Marbach, wo er im Frühjahr Zeuge wurde, wie eine ganze "Schule" junger Fohlen zum ersten Mal ihren wohl behüteten Fohlenstall verlassen durften, um die große weite Koppel mit all ihren fremden Sinneseindrücken zu schnuppern. Auf der Türschwelle stand die Welt für einen Moment still, dann folgte ein Schnauben, geblähte Nüstern, aufgerissene Augen, die alles zugleich aufnehmen wollten. Dann taten die Fohlen einen kollektiven Satz in die Welt, "straight outta school".