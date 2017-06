Hausach Finanzen entspannt, nur der Nachwuchs fehlt

Im Vergleich zu 2015 hat der Verein nach vier Abgängen und drei Zugängen ein Mitglied weniger.

Vanessa Mayer als Leiterin des Jugendrotkreuzes sprach an, dass das JRK starken Nachwuchsmangel habe, die Gruppe I, also sechs bis zwölf Jahre hätte zeitweise sogar ausgesetzt werden müssen. Auch in der Stufe II mit Jugendlichen im Alter von zwölf bis 18 Jahren gebe es noch Platz. Die gute Nachricht sei, dass alle JRKler, die 16 Jahre alt wurden, in den aktiven Dienst wechselten.

Vorsitzender Wolfgang Weise sprach von einem "eher unspektakulären Jahr 2016" freute sich aber, dass der Verein momentan in der Lage sei, etwas großzügiger bei Bitten und Wünschen der Bereitschaft zu sein. So konnten zwei neue Fahrzeuge und neue Kleidung angeschafft werden. Er betonte aber: "Wir sind weiterhin kritisch und winken nicht alles durch". Aufgrund des unerwarteten Todes von Helmut Kropp hätte es einige Probleme bei der Organisation der Blutspenden gegeben, glücklicherweise habe Bereitschaftsleiterin Raphaela Jehle das nun übernommen. Weise gab auch bekannt: "Viele Jahre mache ich den Vorsitz aufgrund meines Alters nicht mehr, bei der nächsten Wahl stehe ich wohl nicht mehr zur Verfügung."

Schatzmeister Markus Harter sprach finanziell von einem "soliden Jahr", das ein Plus von 35 000 Euro einbrachte. Die Kassenprüfer bestätigten eine einwandfreie Buchführung und Harter wurde einstimmig entlastet. Gleiches galt für den Vorstand.

Die Wahlen führte Kreisverbandsvorsitzender Jürgen Nowak durch. Das gesamte Führunsgteam wurden in seinen Ämtern bestätigt.

Wahlen:

Vorsitzender: Wolfgang Weise, stellvertretende Vorsitzende: Petra Letzeisen, Schatzmeister: Markus Harter, Schriftführer: Viktor Roller, Beisitzer: Gerda Hermann und Peter Maier

Ehrungen:

Fünf Jahre: Peter Maier und Kathrin Wöhrle, 45 Jahre: Gerda Hermann

Ausbildungen:

Fachausbildung SAN: Lilli Mettmann, Marina Seel, Sabrina Langenecker, Jos Brenker, Stefano Caggiano, Schani Duraku, Samori Sarceone, Anton Zimmer; Auffrischung: Susan Junker, Dirk Hildebrandt

Führen im Einsatz I und II: Raphaela Jehle, Philipp Karpf, Viktor Roller, Dirk Hildebrandt und Peter Maier