Hausach Falsche Ratten und ein teurer Braten

Den Schwarzwaldverein beziehungsweise Otto Bonath nahmen die "Schnurrkumpane" aufs Korn. Der verschwand bei einer Schneeschuhwanderung auf dem Fohrenbühl plötzlich spurlos, was seine Vereinskollegen aber nur mittelmäßig besorgte, denn "zehn Prozent Schwund sind beim Schwarzwaldverein normal", wie die "Kumpane" meinten. Die Auflösung seines Verschwindens war ein dringliches Bedürfnis des Geschnurrten, das erst befriedigt werden konnte, nachdem er mit dem Auto bis nach Lauterbach zur Volksbank und der dazugehörigen Kundentoilette gefahren war. Aber auch Frank Reiner war ein Missgeschick widerfahren, von dem die Schnurranten erzählten: Der hatte für 290 Euro Wein gekauft und im Weinkeller versteckt. Dort fand ihn seine Frau, die ihn nutzte, um Sauerbraten zu kochen. Da sie den teuren Tropfen zum Trinken aber für zu sauer befand, kippte sie den Rest in den Abfluss.

"Wir haben vor der eigenen Haustür gefegt", kündigten dann die "Kaulquappen" an. Mangels Themen hätten sie beschlossen, sich selbst zu schnurren. So erzählten sie, dass sie erfahren mussten, dass die im Nachrichtenblättle angekündigte "Annahme aller Stoffe" sich nur auf die von schwierigen Werststoffen bezog, nicht auf die von normalen Stoffresten. Die wurden dann irgendwann in einem Altkleidercontainer in Wolfach entsorgt, denn "die Säck’, die müssen endlich weg!".

Gründe Hemden, Cowboyhüte und bunte Halstücher – so präsentierten sich die "Vier Viertele". Sie nahmen das Thema "Völkerverständigung" auf. Und wer wäre da ein besseres Beispiel als Engländer Michael Timberlake, ein in Hausach gern gesehner Gast? Mit schlecht verenglischten deutschen Redewendungen – "my dear mister singing-club (mein lieber Herr Gesangsverein)" – schnurrten die "Viertele" Timberlakes Weg mit einem Freund nach Hause, der nach einem missglückten Fußballspiel-Versuch in einen Hauserbacher Vorgarten endete.

"Lirum, larum, Löffelstil, Kellerkinder wissen viel" hieß es dann zum 30. Mal: Die Kellerkinder waren in Höchstform und machten sich sogleich über die AFD lustig, die zu einer Bürgerinfo geladen hatte und sich "hat’s hier keine besorgten Bürger?" fragend wunderten, dass niemand kam. Die Partei hatte vergessen, in ihrer Einladung den Ort zu nennen. Politisch ging es weiter und da durfte das Thema Kinzigtalbad, beziehungsweise die damit verbundene Kostenexplosion, nicht fehlen: "So viel gerechnet, so viel gesehen, so viel passiert, dass wir nicht verstehen" sangen sie zu Max Giesingers Lied "Einer von 80 Millionen", machten danach aber auch vor der Bürgerinitiative nicht Halt. Deren Sprecher Reinhard Welle hatte nämlich aus Versehen nach dem Ende der BI seine wütende Abschiedsmail aus Versehen nicht nur an seine BI-Kollegen, sondern auch an die Gemeinderäte geschickt.

In Dirndl und Lederhose schnurrten die "Blättle" Thomas Stötzel, der sein Boot zu Hause in Gutach überwintern lassen wollte, dort dann aber feststellte, dass es nicht durchs Tor passte. "Kleiner Kapitän, dummdumm", frotzelten die Schnurranten und führten genüsslich aus, wie "Stötzi" versuchte, das Tor mit Hammer und Meißel zu erweitern. "Und die Moral von der Geschicht’: In Gutach kennt man den Meter nicht", endeten sie, bevor sie sich noch Karin Waidele vom "Schwarzwälder Hof" vornahmen. Die hatte sich selbst ausgesperrt und übernachtete aus diesem Grund kurzerhand im Garten von Josef Gass, denn "ein Bett beim Gass ist immer frei", wie die "Blättle" singend behaupteten und damit den vergnüglichen Schnurrabend beschlossen.