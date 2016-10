Hausach "Es muss schnell gehandelt werden"

Hausach. Am Samstag wurde im und um das Flößerhaus fleißig gewerkelt, einige Helfer des Haslacher Volleyballclubs waren zu einem Arbeitseinsatz angerückt.

"Bevor wir die Baugenehmigung zum Umbau und der Sanierung des Hauses bekommen, muss die Kläranlage erneuert werden. Wie hoch die Kosten dafür sein werden, wissen wir noch nicht", schildert Heike Mayer die aktuelle Entwicklung. Im Zuge des Genehmigungsverfahrens habe sich herausgestellt, dass die Betriebserlaubnis der Kläranlage bereits seit 2008 erloschen ist. "Bisher war das niemandem aufgefallen, jetzt muss natürlich schnell gehandelt werden", so die Vorsitzende des Tierschutzvereins Kinzigtal. Für fachmännischen Rat und unbürokratische Hilfe sei sie sehr dankbar, die Informationen über behördliche Anforderungen würde sie im Laufe der Woche erhalten. Die bisher veranschlagten Umbau- und Sanierungskosten von etwa 160 000 Euro würden zu je einem Drittel von den zwölf nutznießenden Kommunen des Kinzigtals, vom Tierschutzverein und dem Ministerium für ländlichen Raum getragen – dort lägen die Gelder zum Abrufen bereit, erklärt die Vorsitzende.

Und während Heike Mayer von ihren Sorgen und Nöten berichtet, wird im ehemaligen Stall des Gebäudes Platz geschaffen. Schwere Sandsteinplatten und jede Menge Altholz, Gerümpel und Geröll werden nach draußen transportiert. "Nach dem Räumen folgt das Abisolieren und Fliesen der Räume, später einmal sollen Tiere dort ein zuhause finden", blickt die Vorsitzende voraus. Dann werde das Betrachten der Tiere durch große Fenster möglich sein. Vor Kurzem hätten dann Tarek Jürgens und Rebecca Blum ein Kätzchen des Tierschutzvereins in ihre Obhut genommen, und die Idee zum Hilfseinsatz der Haslacher Volleyballer entwickelt. Die beiden Tierschützer sind nämlich Trainer der Herren- und Damenmannschaft und mobilisierten ihre Spieler für die gute Sache. Die Herren kümmerten sich am Samstag um die Isolierung des Gartenhauses, das während des Umbaus zum Übergangsdomizil der Katzen werden soll, und räumten den Stall, während die Damen jede Mengen Quitten von den Bäumen ernteten. Diese wurden in mühevoller Arbeit mit echter Vanille zu Gelee verarbeitet, das dann während des "Lichterzaubers" am 26. November zugunsten des Tierheims verkauft werden soll.